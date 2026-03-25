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    Machtkampf bei DocMorris

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    Großaktionär CEPD fordert Umbau des Verwaltungsrats

    Für Sie zusammengefasst
    • Machtkampf bei DocMorris nach CEPD-Einstieg
    • CEPD fordert Umbau des sechsköpfigen Gremiums
    • CEPD klagt über Strategiefehler und Kursverlust
    Machtkampf bei DocMorris - Großaktionär CEPD fordert Umbau des Verwaltungsrats
    Foto: Zur Rose Group AG

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Knapp ein Jahr nach dem Einstieg des Großaktionärs CEPD bei DocMorris kommt es dort zum Machtkampf. Der Investor will zur Hauptversammlung am 12. Mai einen Umbau des sechsköpfigen Verwaltungsrats der Online-Apotheke durchsetzen. Unter anderem soll dessen Präsident Walter Oberhänsli durch den früheren Celesio-Chef Fritz Oesterle ersetzt werden. Die Aktie startete im frühen Handel mit einem Plus von fast 5 Prozent.

    CEPD, hinter dem der polnische Pharmahändler Pelion steht, war im Mai 2025 bei DocMorris eingestiegen und ist mit rund 14 Prozent dessen größter Aktionär. Der Großaktionär wirft der bisherigen Führung der Online-Apotheke wiederholte Fehler bei Strategie und Prognosen vor. Der Verwaltungsrat habe es nicht geschafft, das Unternehmen auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen. Als Folge sei der Aktienkurs in den vergangenen fünf Jahren um rund 98 Prozent eingebrochen.

    Auch habe das Gremium keine ausreichende Bereitschaft gezeigt, grundlegende Probleme anzuerkennen oder Verantwortung zu übernehmen, kritisiert CEPD. Gespräche über eine mögliche strategische Zusammenarbeit seien einseitig beendet worden.

    Neben Oesterle als neuem Verwaltungsratspräsident ist als zweite CEPD-Vertreterin Mariola Belina-Prazmowska vorgesehen, die im Management der Pelion-Gruppe für Strategie und Entwicklung verantwortlich ist. Mit der Neubesetzung will der Großaktionär nach eigenen Angaben die Kontrolle stärken, eine bessere Umsetzung der Unternehmensstrategie vorantreiben und verloren gegangenes Vertrauen am Kapitalmarkt zurückgewinnen./jl/rw/AWP/tav/stk

    DocMorris AG (ex zur Rose)

    +5,15 %
    -6,98 %
    -22,26 %
    -26,56 %
    -28,47 %
    -63,46 %
    -95,70 %
    -90,16 %
    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 4,512 auf Lang & Schwarz (25. März 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um -6,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 239,40 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,6250CHF. Von den letzten 8 Analysten der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten.




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