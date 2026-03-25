Lanxess Aktie dreht auf - 25.03.2026

Mit einer Performance von +10,30 % konnte die Lanxess Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lanxess Aktie. Nach einem Plus von +10,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 15,480€, mit einem Plus von +10,30 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Lanxess in den letzten drei Monaten Verluste von -17,40 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,60 %. Im Jahr 2026 gab es für Lanxess bisher ein Minus von -20,64 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,04 % geändert.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,30 % 1 Monat -27,60 % 3 Monate -17,40 % 1 Jahr -53,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion aktuell um Kurs- und Short-Seller-Dynamik bei Lanxess. Kurzfristig pendeln Trader zwischen Korrektur (12–13 €) und Aufwärtsimpuls über 20 €, begleitet von Übernahmespekulationen. Banken-/KO-Mechanismen, Leerverkäufe großer Investoren und Squeeze-Elemente treiben die Volatilität. Langfristig gelten 10–11 € als potenzieller Einstieg; viele bleiben investiert, hoffen auf Deal oder fundamentale Erholung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd.EUR € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden …

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,80 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,08 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +2,16 %.

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.