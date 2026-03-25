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    Nach Crash: Software-Aktien jetzt günstig oder sell the rip?

    Nach dem Software-Crash zu Beginn des Jahres stellt sich die dringliche Frage: Sind Aktien aus diesem Bereich jetzt günstig, oder sollte man nicht andere Bewertungsmaßstäbe in Zeiten von KI ansetzten?

    Für Sie zusammengefasst
    Microsoft & Co - Nach Crash: Software-Aktien jetzt günstig oder sell the rip?
    Foto: Michael Kappeler/dpa

    Der große Software-Crash zu Beginn des Jahres hat Zweifel angeregt: Künstliche Intelligenz könnte grundlegend das Geschäftsmodell beeinflussen und, so die größte Befürchtung: Software ersetzbar machen. 

    Hierzulande hat ein großer Player bereits ordentlich Federn lassen müssen: SAP. Die Aktie der Walldorfer brach regelrecht ein und liegt gut 40 Prozent unter ihrem Allzeithoch.

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    Aber auch Branchenprimus Microsoft liegt deutlich zurück. Die Aktie liegt 16 Prozent unter der 200-Tage-Linie und rund 200 Prozent unter ihrem All-Time-High. Damit ist sie technisch gesehen im Bärenmarkt. 

    Microsoft erscheint nun mit einem KGV von rund 23 relativ attraktiv bewertet, attraktiv im Verhältnis zu historischen Bewertungen, die oft eher bei rund 28 anzutreffen waren. Aber: Müssen wir nicht angesichts von KI neue Bewertungsmaßstäbe für Software-Aktien anlegen?

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    Aufgrund dieser Veränderungen haben die Analysten von William Blair unter der Leitung von Jason Ader die Benchmarks, welche Softwareunternehmen angesichts der Unsicherheit im Bereich der KI ihre Konkurrenten überdauern werden, neu bewertet. Dabei zogen die Analysten einige interessante Schlussfolgerungen. 

    Die Analysten denken, dass vor allen Dingen die Preismodelle überdacht werden müssen. "Unternehmen sind gezwungen, ihr Produkt, ihre Preisgestaltung und ihre Markteintrittsstrategie zu überdenken", schreibt Analyst Jason Ader am Montag in seiner Studie am Montag. Sein Favorit ist nach wie vor Microsoft aufgrund seiner Fähigkeit, Produkte und Dienstleistungen gegen die Bedrohung durch KI zu verteidigen, insbesondere angesichts des Erfolgs seines Azure-Modells.

    Er gibt kein konkretes Kursziel an, hält aber an einem Buy-Rating fest. Zudem hat er noch zwei weitere interessante Kandidaten mit einer eher kleineren Marktkapitalisierung in seine Analyse mit einbezogen: JFrog und Rubrik. Starkes Wachstum und gute operative Leistung und Geschäftsergebnisse über den Erwartungen unterstützen Aders positive EInschätzung von JFrog. 

    Bei Rubrik hebt er als etablierten Anbieter im wachsenden Markt für Daten‑Backup, Cyber‑Resilienz und Unternehmens‑Datenmanagement vor.

    Es besteht bei der aktuellen Marktlage immer die Gefahr, in ein fallendes Messer zu greifen; aber für langfristig orientierte Anleger kann ein gezielter Einstieg bei unterbewerteten, fundamental starken Unternehmen eine Chance darstellen, um von späteren Wachstumszyklen zu profitieren.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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