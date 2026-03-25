Nach Crash: Software-Aktien jetzt günstig oder sell the rip?

Hierzulande hat ein großer Player bereits ordentlich Federn lassen müssen: SAP. Die Aktie der Walldorfer brach regelrecht ein und liegt gut 40 Prozent unter ihrem Allzeithoch.

Der große Software-Crash zu Beginn des Jahres hat Zweifel angeregt: Künstliche Intelligenz könnte grundlegend das Geschäftsmodell beeinflussen und, so die größte Befürchtung: Software ersetzbar machen.

Aber auch Branchenprimus Microsoft liegt deutlich zurück. Die Aktie liegt 16 Prozent unter der 200-Tage-Linie und rund 200 Prozent unter ihrem All-Time-High. Damit ist sie technisch gesehen im Bärenmarkt.

Microsoft erscheint nun mit einem KGV von rund 23 relativ attraktiv bewertet, attraktiv im Verhältnis zu historischen Bewertungen, die oft eher bei rund 28 anzutreffen waren. Aber: Müssen wir nicht angesichts von KI neue Bewertungsmaßstäbe für Software-Aktien anlegen?

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Aufgrund dieser Veränderungen haben die Analysten von William Blair unter der Leitung von Jason Ader die Benchmarks, welche Softwareunternehmen angesichts der Unsicherheit im Bereich der KI ihre Konkurrenten überdauern werden, neu bewertet. Dabei zogen die Analysten einige interessante Schlussfolgerungen.

Die Analysten denken, dass vor allen Dingen die Preismodelle überdacht werden müssen. "Unternehmen sind gezwungen, ihr Produkt, ihre Preisgestaltung und ihre Markteintrittsstrategie zu überdenken", schreibt Analyst Jason Ader am Montag in seiner Studie am Montag. Sein Favorit ist nach wie vor Microsoft aufgrund seiner Fähigkeit, Produkte und Dienstleistungen gegen die Bedrohung durch KI zu verteidigen, insbesondere angesichts des Erfolgs seines Azure-Modells.

Er gibt kein konkretes Kursziel an, hält aber an einem Buy-Rating fest. Zudem hat er noch zwei weitere interessante Kandidaten mit einer eher kleineren Marktkapitalisierung in seine Analyse mit einbezogen: JFrog und Rubrik. Starkes Wachstum und gute operative Leistung und Geschäftsergebnisse über den Erwartungen unterstützen Aders positive EInschätzung von JFrog.

Bei Rubrik hebt er als etablierten Anbieter im wachsenden Markt für Daten‑Backup, Cyber‑Resilienz und Unternehmens‑Datenmanagement vor.

Es besteht bei der aktuellen Marktlage immer die Gefahr, in ein fallendes Messer zu greifen; aber für langfristig orientierte Anleger kann ein gezielter Einstieg bei unterbewerteten, fundamental starken Unternehmen eine Chance darstellen, um von späteren Wachstumszyklen zu profitieren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 341,04 $ , was einem Rückgang von -9,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer