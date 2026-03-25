AKTIE IM FOKUS
Lanxess setzen beeindruckende Kurs-Rally fort
- Lanxess-Aktien mit zwölf Prozent Plus auf 15,60 Euro
- JPMorgan hebt Kursziel auf 18€ und stuft auf Overweight
- Fast ein Drittel der Aktien leerverkauft treibt Kurs
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Lanxess haben am Mittwoch dank einer Kaufempfehlung von JPMorgan die Kurs-Rally der vergangenen beiden Tage eindrucksvoll fortgeführt. Mit fast zwölf Prozent Aufschlag auf 15,60 Euro führten sie die Gewinner im MDax mit großem Abstand an. Seit Wochenbeginn beläuft sich die Erholung auf gut ein Drittel. Am Montag war der Kurs auf ein Tief seit 17 Jahren gefallen war.
JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Experte Chetan Udeshi. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien.
Zur Kurs-Rally dürfte aber auch eine hohe sogenannte Short-Quote beitragen, heißt es im Börsenhandel. So sei fast ein Drittel der Lanxess-Aktien leerverkauft. Spekulative Anleger setzen damit auf fallende Kurse. Steigen diese jedoch, kaufen die Short-Händler die Aktien am Markt zurück, um keine Verluste zu erleiden. Diese Nachfrage treibt den Aktienkurs zusätzlich nach oben./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,34 % und einem Kurs von 15,75 auf Tradegate (25. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +17,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -37,46 %/+43,84 % bedeutet.
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Denke ich auch, es wird noch mal einen Swingtrade runter auf 12-13 geben, dann lassen die Shortseller vollends los und dann geht's über die 20.
Am 14. November 2025 hat uns die Causeway Capital Holdings LLC mit Sitz
in Wilmington, Delaware, USA, mitgeteilt, am 10. November 2025 die Betei-
ligungsschwelle von 15 % überschritten zu haben und zu diesem Zeitpunkt
insgesamt über indirekte Beteiligungen 15,10 % der Stimmrechte am Kapital
der LANXESS AG zu halten.
Marktkapitalisierung aktuell nur noch rd. 1 Mrd. € ; das EBITDA wird mit rd. 530 Mio. € angegeben, d.h. für 3x EBITDA könnte die Lanxess-Bude bei Verkauf über den Tisch gehen.