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    Schwacher Jahresbeginn für die Baubranche

    Für Sie zusammengefasst
    • Bauhauptgewerbe real 5,1% weniger Aufträge
    • Umsätze real minus 7,5% und nominal minus 5,1%
    • Hoffnung auf staatliche Milliarden für Straßenbau
    Schwacher Jahresbeginn für die Baubranche
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Jahr 2026 hat für die Baubranche in Deutschland mit einem Auftragsminus begonnen. Bereinigt um Preissteigerungen (real) verbuchte das Bauhauptgewerbe im Januar 5,1 Prozent weniger Aufträge als im Dezember 2025, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

    Im Vergleich zum Januar 2025 gab es real 4,3 Prozent weniger neue Bestellungen. Das Bauhauptgewerbe umfasst die Errichtung von Gebäuden (Hochbau) sowie von Straßen, Bahnstrecken und Leitungen (Tiefbau).

    Auch die Umsätze der Branche fielen nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker im Januar niedriger aus: Sowohl real (minus 7,5 Prozent) als auch nominal (minus 5,1 Prozent) hatten die Betriebe weniger in der Kasse als im Vorjahresmonat.

    Bringen staatliche Milliarden die Trendwende?

    "Die Belebung der Nachfrage des vergangenen Jahres hat sich zu Jahresbeginn leider nicht fortgesetzt. Insbesondere der Straßenbau hat einen erneuten Rückschlag erlitten", ordnete der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, die Zahlen ein. "Wir hatten erwartet, dass sich - nach Monaten der Talfahrt - das Orderplus von Dezember auch im Januar fortsetzen würde. Schließlich hat die Politik einiges versprochen, aber wie man nun sieht, bleiben die Effekte leider aus."

    Die Baubranche hofft eine Trendwende im laufenden Jahr: Staatliche Milliardenausgaben unter anderem für Straßen und Schienen sollten die Konjunktur ankurbeln./ben/DP/nas






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