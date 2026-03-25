Cathie Wood kauft Circle-Aktien nach Kurseinbruch von 20%

Laut Handelsdaten erwarb Ark insgesamt 161.513 Aktien über die börsengehandelte Fonds ARKK, ARKW und ARKF. Beim Schlusskurs von 101,17 US-Dollar entspricht dies einem Investitionsvolumen von rund 16,34 Millionen US-Dollar.

Die von Cathie Wood geführte Investmentgesellschaft hat am Dienstag gezielt Aktien des Stablecoin-Emittenten Circle nachgekauft, nachdem der Kurs um rund 20 Prozent einbrach. Trotz des massiven Kursrückgangs notiert die Aktie auf Monatssicht noch 65 Prozent im Plus.

Clarity Act belastet Geschäftsmodell

Auslöser des Kurseinbruchs bei Circle war ein neuer Entwurf des sogenannten Clarity Act in den USA. Dieser könnte das Geschäftsmodell von Stablecoin-Anbietern grundlegend verändern.

Der Entwurf soll vorsehen, Zins- oder Renditezahlungen auf Stablecoin-Guthaben drastisch einzuschränken oder sogar zu verbieten. Das trifft insbesondere Circle hart, da der USDC-Stablecoin bislang stark von solchen Anreizsystemen profitiert.

Der Mizuho-Analyst Dan Dolev warnt: Ein mögliches Verbot könnte "die Attraktivität von USDC erheblich mindern" – sowohl kurzfristig bei der Nutzung als auch langfristig als Anlageinstrument.

Wettbewerb verschärft sich

Parallel dazu erhöht der größte Konkurrent den Druck: Tether, Emittent des marktführenden Stablecoins USDT, kündigte eine umfassende Prüfung seiner Reserven an.

Das Unternehmen hat dafür eine der renommierten "Big Four"-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften engagiert. Sollte die Prüfung erfolgreich verlaufen, könnte Tether sein Image deutlich verbessern – insbesondere bei institutionellen Anlegern.

Ark reduziert parallel Engagement bei Bullish

Während Ark bei Circle aufstockte, trennte sich das Unternehmen gleichzeitig von Anteilen an der Kryptobörse Bullish.

Insgesamt wurden 41.064 Aktien verkauft, was einem Gegenwert von etwa 1,53 Millionen US-Dollar entspricht. Die Aktie von Bullish verlor am selben Tag rund 5,5 Prozent.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



