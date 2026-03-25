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    Henkel-Chef hält Preiserhöhungen für unvermeidlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Henkel gibt höhere Herstellkosten an Kunden weiter
    • Öl- und Materialpreise treiben Kosten für Henkel
    • Kunden bleiben oft loyal zu Marken wie Persil
    Henkel-Chef hält Preiserhöhungen für unvermeidlich
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Kunden müssen auch bei Produkten des Konsumgüterkonzerns Henkel infolge des Iran-Kriegs mit steigenden Preisen rechnen. "Wenn sich unsere Herstellkosten drastisch erhöhen, müssen wir diese Kosten weitergeben", sagte Vorstandschef Carsten Knobel im Gespräch mit dem "Handelsblatt". "Es hilft nicht, mit Preiserhöhungen zu lang zu warten. Man kommt umso stärker unter Druck, je später man reagiert."

    Nach Angaben von Knobel ist das Unternehmen vor allem indirekt von steigenden Kosten betroffen, etwa bei der Verfügbarkeit und den Preisen von Materialien sowie in den Lieferketten. Der steigende Ölpreis treffe Zulieferer und Logistikunternehmen teilweise stark. "Diese geben einen Teil ihrer gestiegenen Kosten an uns weiter", so Knobel. "Wir hoffen natürlich, dass dieser Krieg nicht das ganze Jahr über andauern wird."

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    Henkel hatte die Preise seiner Produkte bereits in den vergangenen Jahren erhöht. "Wenn Sie den Kunden oder die Kundin davon überzeugen wollen, mehr zu bezahlen, müssen Sie einen nachvollziehbaren Vorteil bieten", sagte Knobel. Er sieht einen Trend hin zu Eigenmarken des Handels. "Trotzdem gibt es zu Markenprodukten wie Persil oder Schwarzkopf eine große Loyalität. Die Produkte werden vielleicht etwas sparsamer verwendet, aber weiter gekauft."

    Henkel produziert unter anderem Wasch- und Spülmittel wie Perwoll und Pril, Kosmetik- und Körperpflegeprodukte sowie Klebstoffe. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf wurde 1876 gegründet und beschäftigt weltweit nach eigenen Angaben etwa 47.000 Menschen, davon arbeiten weniger als 20 Prozent in Deutschland. Im vergangenen Jahr erzielte Henkel einen Umsatz von rund 20,5 Milliarden Euro./cr/DP/nas

    Henkel VZ

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 67,50 auf Tradegate (25. März 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -3,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,98 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -3,25 %/+17,59 % bedeutet.




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