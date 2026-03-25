ANALYSE-FLASH
JPMorgan startet Talanx mit 'Overweight' - Ziel 125 Euro
- JPMorgan startet Coverage für Talanx mit Kursziel 125
- Talanx hält mehrheitlich Anteil an Hannover Rück
- Reservepuffer deckt Erstgeschäftsgewinne doppelt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Talanx beim Kursziel von 125 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das robuste Geschäft in der Primärversicherung werde unterschätzt, schrieb Kamran Hossain am Dienstagabend. Talanx verfüge ja sowohl über Primär- als auch Rückversicherung, dank seiner knappen Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück. Dabei werde das Erstversicherungsgeschäft allerdings klar niedriger bewertet - ungerechtfertigterweise. Denn der Reservepuffer decke die Gewinne in diesem Bereich inzwischen doppelt ab. Mit seinen Ergebnisschätzungen liegt Hossain bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent über dem Konsens und mit der Dividendenprognose noch deutlicher./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 106,7 auf Tradegate (25. März 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um -4,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 27,29 Mrd..
Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 143,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+35,29 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 125 Euro
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1. Verlässlicher Ausblick
2. Operative Stärke
3. Stille Reserven im Anlageergebnis
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3,6 Euro, top, die 4 wollte man sich für nächstes Jahr aufheben ;-)
mal gespannt was Talanx mit 39% mehr Cash von Hannover anfangen will ;-)
Hannover Rück steigert Gewinn und Dividende und stärkt nachhaltige Ertragskraft signifikant
- Nettokonzerngewinn steigt deutlich um 13,4 % auf 2,6 Mrd. EUR
- Rückversicherungsumsatz (brutto) wächst währungskursbereinigt um 4,7 %
- Schaden-Rückversicherung: Gutes Ergebnis bei Stärkung der Resilienz in den Schadenreserven; Großschäden unterhalb des budgetierten Erwartungswertes
- Personen-Rückversicherung: Rückversicherungs-Serviceergebnis oberhalb der Prognose
- Kapitalanlagerendite aufgrund aktiver Realisierung stiller Lasten bei 2,5 %
- Eigenkapitalrendite mit 21,4 % deutlich über strategischem Zielwert
- Dividendenvorschlag: Steigerung um 39 % auf 12,50 EUR je Aktie
- Ausblick für 2026 vollumfänglich bestätigt: Konzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR erwartet