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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan startet Talanx mit 'Overweight' - Ziel 125 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan startet Coverage für Talanx mit Kursziel 125
    • Talanx hält mehrheitlich Anteil an Hannover Rück
    • Reservepuffer deckt Erstgeschäftsgewinne doppelt
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan startet Talanx mit 'Overweight' - Ziel 125 Euro
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Talanx beim Kursziel von 125 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das robuste Geschäft in der Primärversicherung werde unterschätzt, schrieb Kamran Hossain am Dienstagabend. Talanx verfüge ja sowohl über Primär- als auch Rückversicherung, dank seiner knappen Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück. Dabei werde das Erstversicherungsgeschäft allerdings klar niedriger bewertet - ungerechtfertigterweise. Denn der Reservepuffer decke die Gewinne in diesem Bereich inzwischen doppelt ab. Mit seinen Ergebnisschätzungen liegt Hossain bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent über dem Konsens und mit der Dividendenprognose noch deutlicher./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

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    Talanx

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    ISIN:DE000TLX1005WKN:TLX100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

    Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 106,7 auf Tradegate (25. März 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um -4,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 27,29 Mrd..

    Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 143,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+35,29 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 125 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00, was eine Steigerung von +18,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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