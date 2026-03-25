JPMorgan startet Talanx mit 'Overweight' - Ziel 125 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 106,7 auf Tradegate (25. März 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um -4,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 27,29 Mrd..

Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 143,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+35,29 % bedeutet.