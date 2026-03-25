    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Delivery Hero auf tiefem Niveau: Bullishe Chancen mit (Turbo)-Calls

    Für sehr risikobereite Anleger, die der Aktie im aktuell massiv unsicheren Umfeld Erholungspotenzial auf zumindest 18,50 Euro zutrauen, könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

    Auch mit der Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) geht es seit Ende Januar steil nach unten. Notierte die Aktie des Essenslieferanten noch Ende Januar 2026 im Bereich von 27 Euro, so wurde sie am 23.3.26 bei einem neuen Jahrestief bei 14,80 Euro gehandelt. Mittlerweile konnte sich der Aktienkurs im erratischen Marktumfeld wieder auf 15,95 Euro erholen.

    Da der Verkauf des Geschäftszweiges in Taiwan von Experten als positiver Schritt bewertet wurde, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 36,90 Euro (Barclays Capital) ihre Kaufempfehlungen für die Delivery Hero-Aktie. Für sehr risikobereite Anleger, die der Aktie im aktuell massiv unsicheren Umfeld Erholungspotenzial auf zumindest 18,50 Euro zutrauen, könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 17 Euro 

    Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 17 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU5HU58, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 15,95 Euro mit 0,21 – 0,22 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats ein Anstieg auf 18,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,39 Euro (+77 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,505 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,505 Euro, BV 0,1, ISIN:  DE000UQ9MSF2, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 15,95 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro taxiert.

    Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 18,50 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,49 Euro (+88 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 12,781 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 12,781 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM73AN5, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 15,95 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 18,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,57 Euro (+63 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Delivery Hero auf tiefem Niveau: Bullishe Chancen mit (Turbo)-Calls Kaufempfehlungen
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     