Delivery Hero auf tiefem Niveau: Bullishe Chancen mit (Turbo)-Calls

Da der Verkauf des Geschäftszweiges in Taiwan von Experten als positiver Schritt bewertet wurde, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 36,90 Euro (Barclays Capital) ihre Kaufempfehlungen für die Delivery Hero-Aktie. Für sehr risikobereite Anleger, die der Aktie im aktuell massiv unsicheren Umfeld Erholungspotenzial auf zumindest 18,50 Euro zutrauen, könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Auch mit der Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) geht es seit Ende Januar steil nach unten. Notierte die Aktie des Essenslieferanten noch Ende Januar 2026 im Bereich von 27 Euro, so wurde sie am 23.3.26 bei einem neuen Jahrestief bei 14,80 Euro gehandelt. Mittlerweile konnte sich der Aktienkurs im erratischen Marktumfeld wieder auf 15,95 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 17 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 17 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU5HU58, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 15,95 Euro mit 0,21 – 0,22 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats ein Anstieg auf 18,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,39 Euro (+77 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,505 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,505 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ9MSF2, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 15,95 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 18,50 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,49 Euro (+88 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 12,781 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 12,781 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM73AN5, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 15,95 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 18,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,57 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.