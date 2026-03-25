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    ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Auftragseingänge Bauhauptgewerbe: Im ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingänge Bauhauptgewerbe minus 4,3 Prozent
    • Straßenbau: etwa 18 Prozent weniger Aufträge
    • Auftragsbestände knapp 13 Prozent über Vorjahr
    OTS - ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Auftragseingänge Bauhauptgewerbe: Im ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Auftragseingänge Bauhauptgewerbe: Im Straßenbau fehlen Aufträge Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zu den Auftragseingängen im Bauhauptgewerbe für Januar 2026 kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

    "Der Bau startet verhalten ins neue Jahr. Ein fehlender Arbeitstag und die winterlichen Verhältnisse auf den Baustellen ließen die geleisteten Arbeitsstunden um gut 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Das sehen wir auch in der Geräteauslastung, die laut ifo Institut magere 50 Prozent betrug.

    Die Auftragseingänge sanken um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Grund für den Rückgang war das große Auftragsplus im Januar 2025. Umso wichtiger ist der Blick nach vorn. Positiv ist, dass die Auftragsbestände knapp 13 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen - ein gutes Fundament für das bevorstehende Jahr.

    Entscheidend ist jetzt, dass die Order im Wohnungsbau und in der Infrastruktur nicht abreißen. Der Infrastrukturbereich braucht weiterhin die zusätzlichen Investitionsimpulse aus dem Sondervermögen - die Betonung liegt hier auf "zusätzlich". Die umfassende Sanierung unserer Straßen, Brücken, Schienenwege und Wasserstraßen gelingt nur, wenn die dafür aufgenommenen Schulden auch wirklich dafür verwendet werden und nicht anderswo versickern."

    Trotz Sondervermögen: Im Straßenbau fehlen Aufträge

    "Enttäuschend ist, dass wir im Straßenbau auch ein Jahr nach Ankündigung des Sondervermögens rund 18 Prozent weniger Aufträge gegenüber dem Vorjahresmonat haben. Jede weitere Verzögerung kostet Zeit, die wir bei der Sanierung unserer Infrastruktur nicht haben. Die Mittel sind da, die Aufträge nicht. Das muss sich in diesem Jahr ändern.

    Im Wohnungsbau ist ein Orderminus von ca. 15 Prozent im Januar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat eine Warnung, dass der Aufschwung noch nicht selbst trägt. Die Förderprogramme müssen dauerhaft verlässlich mit günstigen Zinskonditionen ausgestattet sein. Zudem muss die Sonder-Afa auf den EH55-Standard ausgeweitet werden, um den zarten Aufschwung bei den Baugenehmigungen zu stärken.

    Hinzu kommt, dass der Iran-Krieg Materialpreise vor allem erdölbasierter Baustoffe und die Zinsen nach oben treibt. Beides verteuert das Bauen und belastet Investitionsentscheidungen. Das macht verlässliche Förderbedingungen aktuell noch notwendiger."

    Umsatz

    "Wenn die Investitionsbedingungen im Wohnungsbau und der Infrastruktur stimmen, können wir unsere Umsatzprognose für 2026 von real plus 2,5 Prozent erreichen. Ob wir das schaffen, entscheidet sich nicht auf den Baustellen, sondern in der Politik."

    Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes lagen die Umsätze im Januar 2026 bei 5,4 Mrd. Euro und damit nominal um gut fünf Prozent unter dem Vorjahresniveau.

    Pressekontakt:

    Iris Rabe
    Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
    Zentralverband Deutsches Baugewerbe
    Kronenstr. 55-58
    10117 Berlin
    Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
    eMail mailto:rabe@zdb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6242933 OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe






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