Börsenstart Europa - 25.03. - ATX stark +1,72 %

Der MDAX bewegt sich bei 28.743,95 PKT und steigt um +0,88 %. Top-Werte: Lanxess +13,93 %, Jenoptik +5,36 %, PUMA +3,91 % Flop-Werte: Aroundtown -0,86 %, Rational -0,72 %, Deutsche Lufthansa -0,72 %

Der DAX steht aktuell (09:59:51) bei 22.994,73 PKT und steigt um +0,65 %. Top-Werte: Siemens Energy +3,48 %, RWE +1,75 %, Commerzbank +1,70 % Flop-Werte: Zalando -1,99 %, Deutsche Telekom -1,03 %, Brenntag -0,81 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.471,34 PKT und steigt um +0,97 %.

Top-Werte: Jenoptik +5,36 %, SILTRONIC AG +4,83 %, SMA Solar Technology +4,40 %

Flop-Werte: Ottobock -1,10 %, Deutsche Telekom -1,03 %, Siemens Healthineers -0,22 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.664,00 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.

Top-Werte: Siemens Energy +3,48 %, Sanofi +1,73 %, Hermes International +1,69 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -4,70 %, Wolters Kluwer -1,24 %, Deutsche Telekom -1,03 %

Der ATX steht aktuell (09:59:53) bei 5.373,49 PKT und steigt um +1,72 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,16 %, Lenzing +4,07 %, Erste Group Bank +2,21 %

Flop-Werte: DO & CO -2,09 %, Verbund Akt.(A) -1,73 %, PORR -0,72 %

Der SMI bewegt sich bei 12.712,66 PKT und steigt um +0,75 %.

Top-Werte: Logitech International +1,67 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,64 %, Sika +1,63 %

Flop-Werte: Swisscom -0,13 %, Swiss Re +0,05 %, Alcon +0,19 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.853,46 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: LEGRAND +2,52 %, Sanofi +1,73 %, Hermes International +1,69 %

Flop-Werte: ORANGE -2,35 %, Accor -0,96 %, DANONE -0,94 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.941,05 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.

Top-Werte: Sandvik +1,53 %, ABB +1,50 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,48 %

Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -8,72 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -5,39 %, Nordea Bank Abp -4,70 %