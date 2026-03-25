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    Erste cloudbasierte Notfallzentrale des Vereinigten Königreichs für West Yorkshire Fire & Rescue Service

    Erste cloudbasierte Notfallzentrale des Vereinigten Königreichs für West Yorkshire Fire & Rescue Service
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/25.03.2026) -
    * Premiere: West Yorkshire Fire & Rescue Service ist Pionier bei cloudbasierter Leitstelle für den Rettungsdienst im Vereinigten Königreich
    * Sichere Cloud‑Lösung für schnellere Koordination und kürzere Reaktionszeiten
    * Die neue Leitstelle bietet Operateur:innen mehr Flexibilität, Integration von Drittanbietern und optimierte Abläufe, um die Einsatzkräfte beim Schutz von über zwei Millionen Einwohner:innen besser zu unterstützen

    Frequentis hat erfolgreich ein voll integriertes, cloudbasiertes Leitstellensystem für den West Yorkshire Fire & Rescue Service (WYFRS) geliefert – die erste einsatzkritische Installation dieser Art für einen Notfalldienst im Vereinigten Königreich.

    Die Lösung kombiniert Frequentis LifeX mit der Unique Computer Aided Dispatch (CAD) Plattform von Regola (ein Mitglied der Frequentis-Gruppe), die erstmals für eine einsatzkritischen Kontrollzentrale im Vereinigten Königreich sicher in einer Public Cloud betrieben wird. Sie bietet eine einheitliche Umgebung für Sprach-, Daten- und Dispatch-Operationen und lässt sich in Systeme von Drittanbietern integrieren, darunter mobile Datenterminals, Endgeräte in der Leitstelle sowie das von den britischen Notfalldiensten genutzte Airwave-Funknetz.

    Diese hochmoderne Einrichtung, die nun vom Hauptquartier der WYFRS aus betrieben wird, unterstützt 40 Feuerwachen. Das System ermöglicht ein effektives Notfallmanagement in einer vielfältigen Landschaft aus ländlichen Gebieten, Klein- und Großstädten, die sich über eine Fläche von 800 Quadratmeilen erstreckt und mehr als 2,2 Millionen Menschen versorgt.

    "Dieses Projekt war eine echte Zusammenarbeit zwischen unseren Teams und Frequentis und die Ergebnisse sprechen für sich. Die Integration des neuen Systems erfolgte nahtlos und die Unterstützung, die wir über den gesamten Zeitraum bekommen haben, war außergewöhnlich. Nun, da die neue Leitstelle in der öffentlichen Cloud live ist, haben wir die Flexibilität, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit, um unsere Gemeinden besser zu betreuen und unsere Teams im Einsatz zu unterstützen", sagt Dave Walton, stellvertretender Feuerwehrkommandant bei WYFRS.

    Das cloudbasierte Modell reduziert den Bedarf an Infrastruktur vor Ort und vereinfacht die laufende Wartung. Gleichzeitig bietet es dem WYFRS die Flexibilität, seinen Betrieb an künftige Erfordernisse anzupassen. Damit wurde erstmals bei einem britischen Notfalldienst eine echte Public-Cloud-Lösung umgesetzt – ein klarer Unterschied zu bisherigen Projekten, die auf private Cloud-Umgebungen beschränkt waren.

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