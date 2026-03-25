GBC startet Coverage für Finexity: Digitale Private Markets mit großem Potenzial
Mit der neuen GBC-Studie rückt Finexity als börsennotierter Pionier für tokenisierte Private-Market-Wertpapiere und DLT-basierte Handelsinfrastruktur in den Fokus institutioneller Anleger.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- GBC AG hat die institutionelle Coverage der Finexity AG aufgenommen; die Initial‑Coverage‑Studie wurde am 19.03.2026 veröffentlicht.
- Finexity ist ein börsennotiertes Hamburger Fintech (m:access), das eine regulierte Infrastruktur für die Emission und den OTC‑Handel tokenisierter Private‑Market‑Wertpapiere betreibt.
- Das integrierte Plattformmodell deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab (Strukturierung/Tokenisierung → Platzierung → Sekundärhandel) und verbindet proprietäre DLT‑Technologie mit einem Vertriebsnetz aus Banken, Vermögensverwaltern und Vermittlern.
- Strategisches Ziel ist die Weiterentwicklung zum voll regulierten Betreiber eines DLT‑basierten Handels‑ und Abwicklungssystems (DLT‑TSS) für tokenisierte Wertpapiere in Europa.
- Track Record und Reichweite: dreistellige Anzahl an Listings, über 50 Emittenten/Banken/Vermögensverwalter, mehr als 84.000 registrierte Anleger; Präsenz in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und VAE.
- GBC‑Prognosen/Rating: 2026 Umsatz 9,62 Mio. €, operativer Break‑even 2028, 2030 Umsatz 80,00 Mio. € und EBITDA 22,00 Mio.; DCF‑basiertes Rating „KAUFEN“ mit Kursziel 72,00 € je Aktie; Hinweis auf Investitionsrisiken und mögliche Interessenkonflikte.
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