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    GBC startet Coverage für Finexity: Digitale Private Markets mit großem Potenzial

    Mit der neuen GBC-Studie rückt Finexity als börsennotierter Pionier für tokenisierte Private-Market-Wertpapiere und DLT-basierte Handelsinfrastruktur in den Fokus institutioneller Anleger.

    GBC startet Coverage für Finexity: Digitale Private Markets mit großem Potenzial
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • GBC AG hat die institutionelle Coverage der Finexity AG aufgenommen; die Initial‑Coverage‑Studie wurde am 19.03.2026 veröffentlicht.
    • Finexity ist ein börsennotiertes Hamburger Fintech (m:access), das eine regulierte Infrastruktur für die Emission und den OTC‑Handel tokenisierter Private‑Market‑Wertpapiere betreibt.
    • Das integrierte Plattformmodell deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab (Strukturierung/Tokenisierung → Platzierung → Sekundärhandel) und verbindet proprietäre DLT‑Technologie mit einem Vertriebsnetz aus Banken, Vermögensverwaltern und Vermittlern.
    • Strategisches Ziel ist die Weiterentwicklung zum voll regulierten Betreiber eines DLT‑basierten Handels‑ und Abwicklungssystems (DLT‑TSS) für tokenisierte Wertpapiere in Europa.
    • Track Record und Reichweite: dreistellige Anzahl an Listings, über 50 Emittenten/Banken/Vermögensverwalter, mehr als 84.000 registrierte Anleger; Präsenz in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und VAE.
    • GBC‑Prognosen/Rating: 2026 Umsatz 9,62 Mio. €, operativer Break‑even 2028, 2030 Umsatz 80,00 Mio. € und EBITDA 22,00 Mio.; DCF‑basiertes Rating „KAUFEN“ mit Kursziel 72,00 € je Aktie; Hinweis auf Investitionsrisiken und mögliche Interessenkonflikte.






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