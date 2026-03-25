BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Add'
Foto: Siarhei - 356130783
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach bestätigten vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe zwar die kürzlich vorgelegten Eckzahlen bestätigt, es habe aber weiterhin keinen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser werde im Zuge der endgültigen Zahlen am 19. Mai erwartet./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:32 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:32 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 80,50EUR auf Tradegate (25. März 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
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