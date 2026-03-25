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    JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor dem am 15. April erwarteten Zwischenbericht zum ersten Quartal von 2350 auf 2250 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die jüngsten Branchendaten und Wechselkursentwicklungen an und verwies zudem auf Gespräche mit dem Investor-Relations-Team. Ihre Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis kappte sie leicht angesichts des Nahostkonflikts, schwachen Tourismustrends in Europa und den immer noch schwankungsreichen Trends in China./rob/ck/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:08 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 1.695EUR auf Tradegate (25. März 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chiara Battistini
    Analysiertes Unternehmen: Hermes
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 2250
    Kursziel alt: 2350
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2250,00, was eine Steigerung von +36,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor dem am 15. April erwarteten Zwischenbericht zum ersten Quartal von 2350 auf 2250 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Mittwoch …
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