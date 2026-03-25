JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor dem am 15. April erwarteten Zwischenbericht zum ersten Quartal von 2350 auf 2250 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die jüngsten Branchendaten und Wechselkursentwicklungen an und verwies zudem auf Gespräche mit dem Investor-Relations-Team. Ihre Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis kappte sie leicht angesichts des Nahostkonflikts, schwachen Tourismustrends in Europa und den immer noch schwankungsreichen Trends in China./rob/ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 1.695EUR auf Tradegate (25. März 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2250

Kursziel alt: 2350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

