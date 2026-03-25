JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor dem am 15. April erwarteten Zwischenbericht zum ersten Quartal von 2350 auf 2250 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die jüngsten Branchendaten und Wechselkursentwicklungen an und verwies zudem auf Gespräche mit dem Investor-Relations-Team. Ihre Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis kappte sie leicht angesichts des Nahostkonflikts, schwachen Tourismustrends in Europa und den immer noch schwankungsreichen Trends in China./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 1.695EUR auf Tradegate (25. März 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2250
Kursziel alt: 2350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2250
Kursziel alt: 2350
Währung: EUR
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