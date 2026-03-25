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    UN-Hochkommissar

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    Iran-Krieg kann globale Krise auslösen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gefahr einer regionalen oder globalen Krise
    • Blockade Straße von Hormus bedroht Versorgung
    • Aufruf an Staaten Krieg nicht als Mittel zu machen
    UN-Hochkommissar - Iran-Krieg kann globale Krise auslösen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    GENF (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg droht nach Angaben des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Volker Türk, jeden Moment in eine regionale oder globale Krise auszuarten. "Dieser Konflikt hat eine beispiellose Kraft, Länder über Grenzen hinweg und auf der ganzen Welt darin zu verstricken", warnte Türk in der Dringlichkeitsdebatte des UN-Menschenrechtsrats in Genf. "Die komplexe Dynamik könnte jederzeit weitere nationale, regionale oder globale Krisen auslösen, mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung und die Menschen überall."

    Die Unterbrechung der Schifffahrt in der Straße von Hormus, wo Öl, Nahrungsmittel, Medikamente und Düngemittel blockiert sind, könnte Hunger- und Gesundheitskrisen vor allem in Ländern mit niedrigen Einkommen auslösen. Er verurteilte die Angriffe auf zivile Infrastruktureinrichtungen im Iran sowie die Raketen- und Drohnenangriffe des Irans und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz auf Israel.

    Krieg kein Instrument der internationalen Beziehungen

    "Wir dürfen den Krieg nicht wieder zu einem Instrument der internationalen Beziehungen machen", sagte Türk. "Wenn einige mächtige Staaten versuchen, das multilaterale System zu schwächen, müssen die übrigen - die große Mehrheit - dafür eintreten." Er rief alle Länder mit Einfluss auf, auf die kriegführenden Parteien einzuwirken, um die Kämpfe zu beenden.

    Der iranische Botschafter Ali Bahreini appellierte an die Nachbarstaaten, eine gemeinsame Front gegen Israel zu bilden. Israel habe US-Präsident Donald Trump zum Vollstrecker seiner Pläne gemacht. Früher oder später könnten sie selbst ins Visier der Angreifer geraten. "Ermutigen Sie Israel nicht, indem Sie auf den Iran zielen", sagte er./oe/DP/nas





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