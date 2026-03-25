Ölmarkt bleibt Pulverfass – Preise könnten auf 200 US-Dollar steigen, warnt Citi

Der Ölmarkt bleibt ein Pulverfass. Brent-Rohöl fiel am Mittwoch zunächst um knapp vier Prozent auf rund 100 US-Dollar pro Barrel, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, Washington und Teheran befänden sich "gerade in Verhandlungen". Der Iran dementierte direkte Gespräche umgehend – und hinterließ damit erneut widersprüchliche Signale, mit denen Händler rund um die Uhr jonglieren müssen.

Dabei ist die Lage fundamental alles andere als entspannt. Rund 2.500 Schiffe stecken noch immer im Persischen Golf fest, 400 weitere warten vor der Meerenge. Der Iran verfolgt laut Analysten eine "abgewogene Strategie" – er lässt selektiv Schiffe passieren, um strategische Signale zu senden, anstatt die Versorgung vollständig zu kappen. Derzeit sind laut JPMorgan fast 16 Millionen Barrel Öl pro Tag effektiv vom Weltmarkt ausgeschlossen – ein Versorgungsausfall ohne historisches Vorbild. "Es gibt kein klares Pendant für eine Störung dieser Größenordnung, die eine derart strategisch wichtige Verkehrsader betrifft, wobei mehrere staatliche Akteure, militärische Unsicherheit und die globale Energieinfrastruktur alle in denselben Risikoknoten verwickelt sind", sagte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die entscheidende Variable sei nicht die Menge des fehlenden Öls – "Es ist die Zeit."