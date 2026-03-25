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    16 Mio. Barrel fehlen täglich

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    Ölmarkt bleibt Pulverfass – Preise könnten auf 200 US-Dollar steigen, warnt Citi

    Trumps Aussagen drücken die Preise kurzfristig. Doch der Engpass bleibt. Citi sieht Preise bis 150 US-Dollar – im Extremfall sogar 200 US-Dollar.

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    16 Mio. Barrel fehlen täglich - Ölmarkt bleibt Pulverfass – Preise könnten auf 200 US-Dollar steigen, warnt Citi
    Foto: picture alliance/dpa/TASS | Yegor Aleyev

    Der Ölmarkt bleibt ein Pulverfass. Brent-Rohöl fiel am Mittwoch zunächst um knapp vier Prozent auf rund 100 US-Dollar pro Barrel, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, Washington und Teheran befänden sich "gerade in Verhandlungen". Der Iran dementierte direkte Gespräche umgehend – und hinterließ damit erneut widersprüchliche Signale, mit denen Händler rund um die Uhr jonglieren müssen.

    Dabei ist die Lage fundamental alles andere als entspannt. Rund 2.500 Schiffe stecken noch immer im Persischen Golf fest, 400 weitere warten vor der Meerenge. Der Iran verfolgt laut Analysten eine "abgewogene Strategie" – er lässt selektiv Schiffe passieren, um strategische Signale zu senden, anstatt die Versorgung vollständig zu kappen. Derzeit sind laut JPMorgan fast 16 Millionen Barrel Öl pro Tag effektiv vom Weltmarkt ausgeschlossen – ein Versorgungsausfall ohne historisches Vorbild. "Es gibt kein klares Pendant für eine Störung dieser Größenordnung, die eine derart strategisch wichtige Verkehrsader betrifft, wobei mehrere staatliche Akteure, militärische Unsicherheit und die globale Energieinfrastruktur alle in denselben Risikoknoten verwickelt sind", sagte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die entscheidende Variable sei nicht die Menge des fehlenden Öls – "Es ist die Zeit."

    Vor diesem Hintergrund klingen die Prognosen der Banken alarmierend. Citi-Analyst Max Layton warnte, Brent könnte in den kommenden Wochen auf 120 US-Dollar steigen – im schlimmsten Fall sogar auf 150 US-Dollar, mit Gesamtpreisen inklusive Produktprämien von 200 US-Dollar oder mehr. Ein Niveau, das seit 2008 nicht mehr erreicht wurde. Sollte der Konflikt zwei bis drei Monate andauern, wäre der wirtschaftliche Schaden laut Layton mit den kombinierten Auswirkungen beider Ölkrisen der 1970er Jahre vergleichbar – ein Rückgang des globalen BIP um sechs bis sieben Prozent.

    Die Kosten für Rohöl und Erdölprodukte sind bereits von rund 2,5 Billionen US-Dollar zu Jahresbeginn auf annualisierte 4,5 Billionen US-Dollar gestiegen – ein Schock von zwei Prozent des globalen BIP. Goldman Sachs betonte, Rohöl werde derzeit mit einer geopolitischen Risikoprämie gehandelt. Das Basisszenario der Bank: eine Normalisierung des Durchflusses durch die Meerenge im April – binnen vier Wochen. "Die Basisschätzung lautet, dass die klarere Einsicht in diese Situation und das beginnende Bewusstsein dafür in den nächsten vier Wochen zu einer Lösung führen werden", sagte Layton. Bis dahin bleibt jede Zahl am Ölmarkt nur eine Momentaufnahme.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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