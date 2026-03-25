Jenoptik Aktie explodiert - 25.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,91 % konnte die Jenoptik Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Jenoptik Aktie. Nach einem Plus von +1,69 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,70€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Jenoptik Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +34,88 %.

Allein seit letzter Woche ist die Jenoptik Aktie damit um +6,57 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Jenoptik +32,36 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,15 % geändert.

Jenoptik Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,57 % 1 Monat -7,62 % 3 Monate +34,88 % 1 Jahr +9,41 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd.EUR € wert.

Mit Blick auf Prognosen von Jenoptik für das laufende Jahr hat sich am Mittwoch eine positive Einschätzung durchgesetzt. In einem kräftig steigenden Gesamtmarkt verteuerten sich die Papiere um 6,7 Prozent auf 27,24 Euro. In der Spitze betrug das …

Der Technologiekonzern Jenoptik will trotz eines Gewinnrückgangs seinen Aktionären für das Jahr 2025 eine höhere Dividende zahlen. Die Investoren sollen 40 Cent je Aktie erhalten und damit zwei Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Jenoptik

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,73 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,69 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +0,94 %.

Jenoptik Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.