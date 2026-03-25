Rohstoff-Schock wegen Iran-Krieg: Droht jetzt diese Kettenreaktion?

Der Krieg gegen den Iran erschüttert nicht nur den Ölmarkt: Nun explodieren auch die Düngemittelpreise – mit letztlich auch Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise. Denn durch die praktisch blockierte Straße von Hormus stockt laut CNBC ein zentraler Teil des Welthandels mit Harnstoff, Ammoniak und Schwefel – also genau jenen Vorprodukten, die für hohe Ernteerträge entscheidend sind. Und der Zeitpunkt ist heikel: Auf der Nordhalbkugel beginnt die entscheidende Frühjahrsarbeit, während anderswo Ernten eingebracht werden.

Besonders brisant ist, dass rund ein Drittel des weltweiten Seehandels mit Düngemitteln über die Meerenge läuft. Bei Harnstoff, einem Schlüsselprodukt für Mais, Weizen, Raps sowie Obst und Gemüse, sprang der Preis in Ägypten laut Branchenangaben bereits auf rund 700 US-Dollar je Tonne. Vor Beginn des Kriegs lag er noch bei etwa 400 bis 490 US-Dollar. Laut Oxford Economics ist der Preis für Harnstoff seit Kriegsbeginn um rund 50 Prozent und der für Ammoniak um rund 20 Prozent gestiegen.