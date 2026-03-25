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    Nicht nur Öl

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    Rohstoff-Schock wegen Iran-Krieg: Droht jetzt diese Kettenreaktion?

    Die Straße von Hormus ist nicht nur für Öl kritisch. Jetzt explodieren auch Düngemittelpreise – und das könnte Mais, Weizen und Reis deutlich verteuern. Wie schlimm wird es?

    Nicht nur Öl - Rohstoff-Schock wegen Iran-Krieg: Droht jetzt diese Kettenreaktion?
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Der Krieg gegen den Iran erschüttert nicht nur den Ölmarkt: Nun explodieren auch die Düngemittelpreise – mit letztlich auch Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise. Denn durch die praktisch blockierte Straße von Hormus stockt laut CNBC ein zentraler Teil des Welthandels mit Harnstoff, Ammoniak und Schwefel – also genau jenen Vorprodukten, die für hohe Ernteerträge entscheidend sind. Und der Zeitpunkt ist heikel: Auf der Nordhalbkugel beginnt die entscheidende Frühjahrsarbeit, während anderswo Ernten eingebracht werden.

    Besonders brisant ist, dass rund ein Drittel des weltweiten Seehandels mit Düngemitteln über die Meerenge läuft. Bei Harnstoff, einem Schlüsselprodukt für Mais, Weizen, Raps sowie Obst und Gemüse, sprang der Preis in Ägypten laut Branchenangaben bereits auf rund 700 US-Dollar je Tonne. Vor Beginn des Kriegs lag er noch bei etwa 400 bis 490 US-Dollar. Laut Oxford Economics ist der Preis für Harnstoff seit Kriegsbeginn um rund 50 Prozent und der für Ammoniak um rund 20 Prozent gestiegen.

    Das Problem reicht weit über den Nahen Osten hinaus. Marktbeobachter warnen, dass derzeit etwa 30 Prozent der exportierbaren Liefermengen für den Weltmarkt faktisch ausfallen. Betroffen sind unter anderem Saudi-Arabien, Katar, Bahrain und der Iran. Gleichzeitig ist Schwefel schon länger knapp, nun drohen weitere Preissprünge. KatarEnergy hat zudem die nachgelagerte Harnstoffproduktion gestoppt, während China die Exporte einschränkt.

    Für Landwirte ist das brandgefährlich. Stickstoffdüngung lässt sich nicht einfach eine Saison aussetzen. Wer zu wenig düngt, riskiert niedrigere Erträge. Noch federn Lagerbestände den Schock ab. Später im Jahr könnte sich daraus jedoch genau das entwickeln, wovor die Märkte am meisten Angst haben: ein neuer Inflationsschub bei Nahrungsmitteln. Besonders verwundbar sind importabhängige Länder wie Indien und verschiedene Staaten in Afrika. Aber auch die USA sind nicht autark: 54 Agrarverbände forderten Donald Trump bereits zu Entlastungen auf.

    Der nächste Preisschock könnte also nicht an der Zapfsäule, sondern im Supermarkt beginnen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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