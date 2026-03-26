Stabile Kurse und hohe Dividenden

Geopolitische Nachrichten bestimmen weiterhin das Bild an den internationalen Kapitalmärkten und sorgen für wachsende Verunsicherung. Der Volatilitätsindex VIX, der die erwarteten Kursschwankungen an den Optionsmärkten abbildet, notiert mit über 26 Punkten auf dem höchsten Stand seit der ersten Trumpschen Zoll-Welle im April vergangenen Jahres.

Wer in diesem volatilen Umfeld sein Depot etwas defensiver ausrichten möchte, findet im Bereich der Basiskonsumgüter-Aktien eine stabile und krisenerprobte Nische. Ein Kernmerkmal von Basiskonsumgütern ist, dass ihre Nachfrage nur wenig schwankt - anders als zyklische Gebrauchsgüter wie Autos, Möbel oder Unterhaltungselektronik. Das macht sie langfristig zum Stabilitätsanker.

Hohe Dividenden

Viele Unternehmen sind zudem seit Jahrzehnten zuverlässige Dividendenzahler, die ihre Gewinnausschüttungen regelmäßig steigern. Wir haben uns bei den Basiskonsumgütern umgesehen – mit diesen Aktien kommen Sie gut durch die Krise.

Fazit: kaufen

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