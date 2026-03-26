Rückkehr in den Aufwärtstrend

Das Geschäftsjahr 2025 war schwierig; für das laufende Jahr rechnet der Nivea-Produzenten mit einem „Übergangsjahr“. Konzernchef Vincent Warney führte die schwache Geschäftsentwicklung aus das nur geringe Marktwachstum von 1,5 bis 2% zurück. 2024 habe das Wachstum noch im mittleren einstelligen Bereich gelegen.

Mit der Vorlage der Geschäftsergebnisse für 2025 und dem Ausblick auf das gerade angelaufene Jahr ist die Beiersdorf-Aktie deutlich unter Druck gekommen. Die Korrektur hat den Aktienkurs des Konsumgüterproduzenten wieder an seinen langfristigen Aufwärtstrend herangeführt. Mit Kursen um 72 Euro handelt der Titel so tief wie zuletzt vor zehn Jahren. Das ist auf mittlere und längere Sicht eine Chance.

Kurseinbruch scheint übertrieben

Der Konzernumsatz stagnierte mit rund 9,9 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau. Organisch, also um Wechselkurseinflüsse bereinigt, legte der Umsatz um 2,4% zu und notierte damit deutlich schwächer als in 2024 (+6,5%).

Für das laufende Jahr rechnet Beiersdorf mit einem geringen organischen Umsatzwachstum. Die Börse hat sich von den schwachen Wachstumsaussichten enttäuscht gezeigt. Doch der Kurseinbruch von bis zu 32% scheint übertrieben.

Günstiges KGV

Das schuldenfreie Unternehmen sitzt auf einem Cashpolster in Höhe von rund 2,58 Mrd. Euro und will in den kommenden Monaten für bis zu 750 Mio. Euro eigene Aktien zurückkaufen. Mit einem KGV unter 16 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,85 ist die Beiersdorf-Aktie aus fundamentaler Sicht günstig.

Mittel- und langfristig orientierte Anleger kaufen erste Stücke und bauen ihr Investment in einem sich abzeichnenden Turnaround aus.

Fazit: Empfehlung: kaufen

Kursziel: 96,80 EUR; StopLoss: unter 65,60 EUR

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