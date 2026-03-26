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    Credicorp: Starke Präsenz

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    Rückkehr in den Aufwärtstrend

    Credicorp, Perus größte Finanzholding, beeindruckt mit breit diversifiziertem Geschäftsmodell und stabilen Einnahmequellen in volatilen Märkten

    Die Credicorp ist die größte Finanzholding Perus und eine der bedeutendsten Bankengruppen in der Andenregion. Das Unternehmen, mit Sitz in Lima, fungiert als Holdinggesellschaft für mehrere Finanzdienstleister, darunter Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltungen und ist neben Chile auch in Kolumbien, Bolivien, Panama und den USA tätig. Die wichtigste Tochter ist die Banco de Credito del Peru (BCP), die als Marktführer in der peruanischen Bankenlandschaft gilt. Das Geschäftsmodell ist breit diversifiziert und reicht vom klassischen Retail- und Firmenkundengeschäft über Versicherungen, Investmentbanking und Vermögensverwaltung bis hin zu Mikrofinanzierungen (über Mibanco). 

    Diese breite Aufstellung reduziert Risiken und ermöglichst stabile Einnahmequellen, was in volatilen Schwellenmärkten ein entscheidender Vorteil ist. Für das vierte Quartal 2025 meldete die Finanzholding gemischte Ergebnisse. Der Gewinn je Aktie lag mit 5,93 USD unter den Analystenschätzungen von 6,37 USD; auch der Umsatz blieb mit 1,58 Mrd. US-Dollar hinter den Erwartungen von 1,75 Mrd. US-Dollar zurück. Dennoch gibt es auch viel Positives: So wuchs das Kreditportfolio im Vergleich zum Vorquartal um 3,6% während sich die Quote der notleidenden Kredite um 26 Basispunkte auf 4,5% verbesserte. Der Nettozinsertrag stieg im Quartalsvergleich um 4,2%, die Provisionserträge legten um 5,2% zu und die Gewinne aus Devisengeschäften kletterten um 8,2%. Allerings gingen die Einnahmen aus dem Versicherungsgeschäft um 17,4% zurück und machten diese Zuwächse teilweise zunichte. Schaut man auf die einzelnen Geschäftsbereiche, dann leistete das Universal Banking (BCP) mit 75,4% weiterhin den größten Ergebnisbeitrag, gefolgt von Versicherungen & Pensionen mit 13,7%, Mikrofinanz mit 7,9% und Investment Management & Advisory mit 2,8%. 

    Gute Einstiegsmöglichkeit

    Zu Jahresbeginn hat Credicorp die in Florida ansässige US-Regionalbank Helm Bank USA für rund 180 Mio. US-Dollar übernommen. Durch diesen Deal stärken die Peruaner nicht nur ihre Präsenz auf dem US-Markt, sondern übernehmen auch ein Kreditportfolio im Volumen von 648,2 Mio. US-Dollar. Credicorp verfolgt eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik und schüttet regelmäßig knapp die Hälfte des Gewinns an die Aktionäre aus. Derzeit liegt die Dividendenrendite bei attraktiven 3,25%. Aus fundamentaler Sicht ist der Titel mit einem KGV unter 13 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,12 nicht zu teuer. Die aktuelle Konsolidierungsphase bietet mittel- und langfristig orientierten Anlegern eine gute Einstiegsmöglichkeit. Kaufen!

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 366 EUR; StopLoss: unter 262 EUR

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    Credicorp: Starke Präsenz Rückkehr in den Aufwärtstrend Credicorp, Perus größte Finanzholding, beeindruckt mit breit diversifiziertem Geschäftsmodell und stabilen Einnahmequellen in volatilen Märkten. Trotz gemischter Ergebnisse im Q4 2025 zeigt das Unternehmen positives Wachstum im Kreditportfolio und Nettozinsertrag. Die Übernahme der Helm Bank USA stärkt die Marktposition in den USA. Mit attraktiver Dividendenrendite bleibt Credicorp ein spannender Investment-Tipp.
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