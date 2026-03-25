Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 44,46 auf Tradegate (25. März 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -5,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,51 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -21,28 %/+30,45 % bedeutet.