Meta vor EU-Problem: Warum die neue Ray-Ban-Brille jetzt ausgebremst wird

Das Unternehmen beschränkt das Produkt vorerst auf den US-Markt, während es regionale Richtlinien und eine ab 2027 geltende Vorschrift prüft. Diese Vorschrift schreibt vom Benutzer austauschbare Batterien, welche den internen Platz einschränken oder die Betriebsdauer des Geräts verkürzen könnten, vor. Meta verhandelt mit regionalen Behörden, um eine Ausnahmeregelung für austauschbare Batterien für tragbare Geräte zu erreichen.

Meta sieht sich aufgrund von Lagerengpässen sowie Vorschriften zu künstlicher Intelligenz und nicht austauschbaren Batterien mit Verzögerungen bei der Markteinführung seiner neuen Ray-Ban Smart Glasses in der Europäischen Union konfrontiert, wie Bloomberg News am Mittwoch berichtete.

Dies ist angeblich der Hauptgrund, warum der Verkauf in der EU nicht erlaubt ist. Meta hat den internationalen Rollout bewusst gestoppt, weil die Nachfrage in den USA extrem hoch ist und somit die Produktion nicht hinterherkommt. Im EU-Markt gibt es derzeit Problembe: Ab 2027 müssen Batterien austauschbar sein und aktuell besitzt die Meta-Brille eine fest verbaute Batterie, was Meta zu Designänderungen oder Sondergenehmigungen zwingt.

Die neuen Ray-Ban Smart Glasses mit Display sind seit dem 30. September 2025 auf dem Markt. Wie Reuters berichtete, wurde das Modell ab 799 US-Dollar verkauft. Laut Reuters unter Berufung auf IDC wurden von den Ray-Ban Display Glasses im ersten Verkaufsquartal rund 15.000 Stück verkauft; das entspreche etwa 6 Prozent Marktanteil in der Kategorie.

Die Aktie von Meta ist am Mittwoch (11:05 Uhr, MEZ) 0,37 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 516,30 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 516,5EUR auf Tradegate (25. März 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.



