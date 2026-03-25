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    Deutsche Telekom Aktie heute im Minus (32,10€) - 25.03.2026

    Am 25.03.2026 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um -1,26 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie heute im Minus (32,10€) - 25.03.2026
    Foto: Deutsche Telekom

    Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.

    Deutsche Telekom Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 25.03.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Deutsche Telekom Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,26 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,49 %, geht es heute bei der Deutsche Telekom Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Telekom in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,38 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -2,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,10 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Plus von +17,23 %.

    Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,77 %
    1 Monat -2,10 %
    3 Monate +18,38 %
    1 Jahr -1,98 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abgang eines Vorstandsmitglieds und dessen mögliche Folgen für die Fundamentaldaten, die steuerfreie Dividende und deren Einfluss auf Einstandskurs und spätere Steuerlast beim Verkauf, Erwartungen an anhaltende Dividenden, die Einschätzung als stabiles Langfristinvestment sowie Schenkungs-/Depotübertrag‑Strategien, Nachkäufe und Verkaufspläne bei Kursanstieg.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 160,17 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 25.03. - ATX stark +1,72 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. ORANGE notiert im Minus, mit -2,93 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,46 %. Telefonica legt um +0,76 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,67 %.

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    -1,35 %
    -2,77 %
    -2,10 %
    +18,38 %
    -1,98 %
    +48,71 %
    +95,21 %
    +124,08 %
    +102,91 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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