Deutsche Telekom Aktie heute im Minus (32,10€) - 25.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Deutsche Telekom Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,26 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,49 %, geht es heute bei der Deutsche Telekom Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Telekom in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,38 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -2,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,10 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Plus von +17,23 %.

Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,77 % 1 Monat -2,10 % 3 Monate +18,38 % 1 Jahr -1,98 %

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abgang eines Vorstandsmitglieds und dessen mögliche Folgen für die Fundamentaldaten, die steuerfreie Dividende und deren Einfluss auf Einstandskurs und spätere Steuerlast beim Verkauf, Erwartungen an anhaltende Dividenden, die Einschätzung als stabiles Langfristinvestment sowie Schenkungs-/Depotübertrag‑Strategien, Nachkäufe und Verkaufspläne bei Kursanstieg.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 160,17 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. ORANGE notiert im Minus, mit -2,93 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,46 %. Telefonica legt um +0,76 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,67 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.