Heute am 25.03.2026: Siemens Energy Aktie im Blickpunkt

Am heutigen Handelstag konnte die Siemens Energy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,21 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +2,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 157,45€, mit einem Plus von +3,21 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Siemens Energy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +27,60 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens Energy einen Anstieg von +28,18 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,84 % 1 Monat -7,81 % 3 Monate +27,60 % 1 Jahr +154,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität der Siemens Energy-Aktie: einige Nutzer kaufen groß (eingestiegen bei ~131,1€) und hoffen auf schnellen Anstieg (bis ~155€), andere sehen Energieaktien wegen geopolitischer Unsicherheit und negativen Nachrichten unter Druck. Debattiert werden günstige Bewertung, fehlende neue Produktkatalysatoren versus positive Fundamentaldaten (Großauftrag/Siemens Gamesa).

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,85 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.