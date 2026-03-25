Commerzbank Aktie gewinnt an Wert - 25.03.2026

Mit einer Performance von +2,24 % konnte die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Commerzbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,41 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 32,36€, mit einem Plus von +2,24 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Der heutige Anstieg bei Commerzbank konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,22 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -2,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,43 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Commerzbank um -10,95 % verloren.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,51 % 1 Monat -7,43 % 3 Monate -10,22 % 1 Jahr +36,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen der Commerzbank auf positive Geopolitik (mögliche Waffenruhe) und kurzfristige Volatilität (Kurseprünge, Coba zeitweise unter 30, Kursangabe ~31,99 EUR). Diskutiert werden fundamentale Kennzahlen (Cost-to-Income: UniCredit ~38–39%, Commerzbank ~57%, Deutsche Bank ~64%), Übernahme-/Kostenrisiken durch UniCredit sowie Bewertungen und aktiver Handel mit Knockouts und Optionsscheinen.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,44 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +0,57 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,63 %. ING Group legt um +1,22 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +1,08 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.