PUMA Aktie klettert deutlich - 25.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Sie steigt um +5,72 % auf 22,370€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +2,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 22,370€, mit einem Plus von +5,72 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +0,05 % bei PUMA.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -3,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA -3,28 % verloren.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,20 % 1 Monat -7,21 % 3 Monate +0,05 % 1 Jahr -9,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Puma-Kursentwicklung, Bewertung und mögliche Übernahmepreise. Anleger diskutieren Prämien um 30–40 Euro; ein Max-Angebot rund 30 Euro wird oft erwartet. Kriegsauswirkungen belasten die Nachfrage und einen Turnaround erst 2026. Zudem treiben Spekulation und Risk-off-Stimmung die Kursbewegungen.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,32 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von PUMA

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,70 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,33 %. VF notiert im Minus, mit -0,57 %. adidas legt um +0,90 % zu

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.