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    Deutsche Pfandbriefbank Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 25.03.2026

    Am 25.03.2026 ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie, bisher, um -4,37 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Pfandbriefbank Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 25.03.2026
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 25.03.2026

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie ist bisher um -4,37 % auf 2,9740 gefallen. Das sind -0,1360  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,57 %, geht es heute bei der Deutsche Pfandbriefbank Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank Verluste von -23,46 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um +12,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,98 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Pfandbriefbank bisher ein Minus von -25,32 %.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,55 %
    1 Monat -13,98 %
    3 Monate -23,46 %
    1 Jahr -44,90 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Pfandbriefbank: Anleger diskutieren das Madrid‑Hub als Kostensenker, verschobene Ziele/Profitabilität bis 2028 nach US‑Exit, Kritik am Management, steigende Short‑Quote (von ~6,3% auf 8,8%), verstärkte Leerverkaufs‑ und Optionsaktivität, Risiko weiterer Kursrückgänge und großes Bewertungsgefälle Buchwert vs. Kurs.

    Zur Deutsche Pfandbriefbank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 402,35 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Commerzbank und Co.

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Commerzbank notiert im Plus, mit +2,18 %. ING Group notiert im Plus, mit +1,00 %. UniCredit legt um +1,06 % zu

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Pfandbriefbank

    -3,99 %
    +12,55 %
    -13,98 %
    -23,46 %
    -44,90 %
    -60,25 %
    -67,31 %
    -66,00 %
    -75,12 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900



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