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    PVA TePla Aktie weiter aufwärts - +5,53 % - 25.03.2026

    Am 25.03.2026 ist die PVA TePla Aktie, bisher, um +5,53 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.

    Besonders beachtet! - PVA TePla Aktie weiter aufwärts - +5,53 % - 25.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

    PVA TePla Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 25.03.2026

    Die PVA TePla Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,53 % auf 32,82 zulegen. Das sind +1,72  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PVA TePla Aktie. Nach einem Plus von +3,25 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 32,82. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die PVA TePla Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +48,48 %.

    Allein seit letzter Woche ist die PVA TePla Aktie damit um +22,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +45,35 % gewonnen.

    PVA TePla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,56 %
    1 Monat +27,56 %
    3 Monate +48,48 %
    1 Jahr +111,49 %

    Informationen zur PVA TePla Aktie

    Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 715,57 Mio. € wert.

    BERENBERG stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gustav Froberg lenkte am Dienstagabend die Aufmerksamkeit auf Kommentare zum aktuellen Kundeninteresse an den …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +4,51 %.

    PVA TePla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PVA TePla

    +5,98 %
    +22,56 %
    +27,56 %
    +48,48 %
    +111,49 %
    +53,85 %
    +45,54 %
    +974,52 %
    +155,50 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100



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