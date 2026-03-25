AIXTRON - Aktienkurs springt nach oben +4,69 % - 25.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,69 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,49€, mit einem Plus von +4,69 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von AIXTRON über einen Zuwachs von +109,35 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +106,26 % gewonnen.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,52 % 1 Monat +46,22 % 3 Monate +109,35 % 1 Jahr +203,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen aktueller Chip-/Halbleiter-Aufträge auf die Aixtron-Aktie. GaN/SiC‑Aufträge und Samsungs Foundry‑Ausweiten werden als fundamentale Treiber genannt, die die Bewertung beeinflussen könnten. Zudem wird der PDT-Partners-Blick auf Shortseller-Meldungen, Kursziel-Anpassungen und die kursbestimmenden Angebot/Nachfrage-Kurven diskutiert.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,01 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,61 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.