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    DroneShield Aktie hebt ab - 25.03.2026

    Am 25.03.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um +11,42 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Besonders beachtet! - DroneShield Aktie hebt ab - 25.03.2026
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie steigt um +11,42 % auf 2,4400. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,4400, mit einem Plus von +11,42 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +39,51 % bei DroneShield.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -5,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +32,28 % erlebt.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,66 %
    1 Monat +22,55 %
    3 Monate +39,51 %
    1 Jahr +333,28 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der DroneShield-Aktie. Kernpunkte sind charttechnische Levels um 2,5–3,0 EUR, mit Teilverkäufen um 2,7–2,8 EUR und Nachkäufen bei Rücksetzern; das Zielniveau rund 3 EUR wird genannt. Institutionelle Signale: Fidelity hat seine Position auf 8,84% erhöht, JPMorgan ist als Substantial Holder aktiv. Debattiert wird über steigende Liquidität, Chart-Momentum und relevante Großaktionäre.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

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    Nach dem Ausstieg im Januar kehrt die US-Bank als Großaktionär zurück. Die Aktie zieht sofort zweistellig an. Der Markt wertet den Einstieg als klares Signal.

    DroneShield-Aktie: Diese Hammer-News hat sie jetzt fast 20 % nach oben katapultiert!


    Die Aktie von Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield steht am Mittwoch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ein namhafter Großinvestor hat sich jetzt beteiligt. Nach gewaltigem Kurssprung: DroneShield ist wieder oben auf Die DroneShield-Aktie hat die …

    Ein neuer Vertrauensbeweis?


    In den letzten drei Handelstagen erlebte die DroneShield-Aktie einen herben Kursrückgang von -14%. Doch am Mittwochmorgen kann der Drohnenabwehrspezialist mit einem Plus von +12% fast alle Kursverluste der Vortage wieder wettmachen. Was steckt hinter dem Kurssprung und wie sollten Anleger darauf reagieren? Eine Großbank erhöht ihren Anteil Auslöser des heutigen Kurssprung ist die Nachricht, das […] The post DroneShield-Aktie +12%: Ein neuer Vertrauensbeweis? first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,29 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +3,09 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,87 % zu

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    +11,64 %
    -5,66 %
    +22,55 %
    +39,51 %
    +333,28 %
    +1.187,33 %
    +2.375,25 %
    +874,10 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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