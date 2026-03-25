Verbio Aktie klettert nach oben - +6,19 % - 25.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,19 % konnte die Verbio Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +9,63 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 41,84€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Verbio Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um +15,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +64,97 %. Im Jahr 2026 gab es für Verbio bisher ein Plus von +101,98 %.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,71 % 1 Monat +64,97 % 3 Monate +120,47 % 1 Jahr +350,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Verbio mit starkem Volumen und Momentum. Diskutiert werden Fundamentaldaten rund um die eigene LNG/CNG-Infrastruktur, der Umstieg von Diesel-LKW auf Bio-LNG-LKW sowie geplante Erweiterungen (Nevada, Deutschland). Zudem stehen Inputkostenerhöhungen (Methanol, Gas) und volatile Biofuel-Preise sowie Markt- und KI-basierte Kursziele im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,67 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.