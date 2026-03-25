Arm Holdings - Aktie gewinnt kräftig - 25.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,83 % konnte die Arm Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arm Holdings Aktie. Nach einem Plus von +4,57 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 130,80€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Arm Holdings Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +40,30 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Arm Holdings um +39,55 % gewonnen.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,92 % 1 Monat +20,73 % 3 Monate +40,30 % 1 Jahr +8,28 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,70 Mrd. € wert.

Arm überrascht mit einem Kurswechsel zu einem eigenen KI-Chip, der den Umsatz vervielfachen soll, und treibt damit die Aktie kräftig nach oben.

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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.