Intel Aktie steigt - 25.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +2,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +0,74 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 39,30€, mit einem Plus von +2,92 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Intel Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +26,04 %.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +0,40 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,50 % gewonnen.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,40 % 1 Monat -1,24 % 3 Monate +26,04 % 1 Jahr +72,49 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 196,58 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,60 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,29 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,50 %. Broadcom legt um +0,60 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.