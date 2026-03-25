Neue Förderung für Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern geplant

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverkehrsministerium hat ein neues Förderprogramm gestartet, welches den Aufbau von Ladeinfrastruktur in und an Mehrparteienhäusern unterstützen soll. Ziel sei es, den Zugang zu Ladeinfrastruktur an den rund neun Millionen Stellplätzen außerhalb des Straßenverkehrs zu erleichtern, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Gefördert werden die Anschaffung und Errichtung von privater Ladeinfrastruktur, wie Wallboxen, sowie der Netzanschluss und notwendige Baumaßnahmen.Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sagte, dass der Umstieg auf Elektroautos oft nicht am Willen, sondern an der Lademöglichkeit zu Hause scheitere. "Gerade in Deutschland lebt ein Großteil der Menschen in Mehrparteienhäusern - doch die zugehörigen Stellplätze sind bislang nur unzureichend mit Ladeinfrastruktur ausgestattet." Das ändere man jetzt mit der Förderung in Höhe von 500 Millionen Euro.Das Förderprogramm ist in drei Förderaufrufe unterteilt, die sich an Wohnungseigentümergemeinschaften, kleine und mittlere Unternehmen sowie Wohnungsbaugesellschaften richten. Insgesamt steht ein Fördervolumen von bis zu 500 Millionen Euro bereit. Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur betreut das Programm inhaltlich. Anträge sind ab dem 15. April 2026 möglich.