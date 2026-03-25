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    Israel meldet neuen Raketenbeschuss aus dem Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran feuert erneut Raketen auf Israel mit Einschlägen
    • Israel meldet mehrere Einschläge aber keine Opfer
    • Israel greift Teheraner Marschflugkörperproduktion an
    Israel meldet neuen Raketenbeschuss aus dem Iran
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat am Vormittag israelischen Angaben zufolge erneut Raketen auf das Land gefeuert. Israels Polizei meldete mehrere Einschläge im Land. Bislang gebe es keine Berichte über Opfer, teilten die Polizei sowie der Rettungsdienst Magen David Adom mit. In mehreren Landesteilen gab es Raketenalarm, in der Küstenmetropole Tel Aviv heulten am Vormittag gleich zweimal hintereinander die Warnsirenen. Der Iran bestätigte die Raketenwelle laut staatlichem Rundfunk.

    Israels Armee teilte derweil am Morgen mit, die israelische Luftwaffe habe in den vergangenen Tagen in Irans Hauptstadt Teheran zwei Produktionsstätten für Marschflugkörper angegriffen. Sie sprach von einem "weiteren Schritt zur Schwächung der militärischen Produktionsinfrastruktur" der iranischen Führung. Medienberichten zufolge liegt der Fokus der israelischen Angriffe derzeit auf der iranischen Rüstungsindustrie.

    Die USA haben dem Iran jüngst einen Plan für ein Kriegsende vorgelegt, wie mehrere Medien berichteten. Irans Militärführung wies diese Darstellung zurück./cir/DP/nas





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