Verschnaufpause an der Tankstelle
Spritpreise sinken
- Dieselpreis leicht gesunken, erster Rückgang nach elf
- Super E10 leicht gesunken, 30 Cent über Vorkriegswert
- Ausblick ungewiss, Ölpreis fiel und deutet Entspannung
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise gönnen den Autofahrern eine kleine Verschnaufpause. Am Dienstag gab der bundesweite Tagesdurchschnittspreis sowohl für Diesel als auch für Superbenzin nach, wie Daten des ADAC zeigen. Bei Diesel war es der erste Rückgang nach elf Anstiegen in Folge, der Preis drehte damit nur knapp unter dem Allzeithoch aus dem März 2022 ab.
Stattdessen ging es bei Diesel um 2,2 Cent pro Liter auf 2,288 Euro nach unten, der Abstand zum Allzeithoch beträgt damit wieder 3,3 Cent. Im Vergleich zum Wert vor Kriegsbeginn sind es aber gut 54 Cent mehr. Super E10 kostete am Dienstag im Schnitt 2,074 Euro. Das war 1 Cent weniger als am Montag. Im Vergleich zum Vorkriegswert ist der Kraftstoff fast 30 Cent teurer, aber noch deutlich unter seinen Rekordständen aus dem März 2022.
Wie die Preisentwicklung an den Zapfsäulen weitergeht, ist angesichts der volatilen Lage schwer vorherzusagen. Die ersten Preise am Mittwochmorgen deuteten eher auf eine leichte Entspannung hin. Zudem sank auch der Ölpreis am Vortag. Er ist in normalen Zeiten der wichtigste Treiber für die Entwicklung der Spritpreise./ruc/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 6,484 auf Tradegate (25. März 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -2,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 223,24 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3739. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -16,78 %/+13,48 % bedeutet.