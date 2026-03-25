Frederiksen reicht nach Wahlschlappe Regierungsrücktritt ein

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat nach dem schlechten Abschneiden ihrer Koalition bei der Parlamentswahl den Rücktritt der Regierung bei König Frederik X. eingereicht. Das teilte das Königshaus am Mittwoch mit. Damit macht die Sozialdemokratin den Weg für die Bildung einer neuen Regierung frei, die sie selbst wieder führen möchte.

Ob sie den Sondierungsauftrag erhält, ist noch unklar. Zwar waren Frederiksens Sozialdemokraten bei der Wahl erneut stärkste Partei geworden. Für eine Mehrheit des links-grünen Lagers reicht das Ergebnis aber nicht.