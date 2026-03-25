Maschinenbauer Dürr verlängert mit Chef Weyrauch
- Weyrauch bis Ende 2029 als Vorstandsvorsitzender
- Im Vorstand seit 2017 und Vorsitz seit 2022
- Dürr im SDax und Sitz in Bietigheim-Bissingen
BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr macht mit dem derzeitigen Chef weiter. Der Vorstandsvorsitzende Jochen Weyrauch sei vom Aufsichtsrat für drei weitere Jahre bis Ende 2029 bestellt worden, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mit. Weyrauch gehört dem Vorstand seit 2017 an und ist seit Anfang 2022 Vorsitzender des Führungsgremiums./men/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 18,94 auf Tradegate (25. März 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Duerr zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+106,13 % bedeutet.
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