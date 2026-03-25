Redwood AI Corp. für Präsentation bei der "BIO-Europe Spring 2026", Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im Biotech-Sektor, ausgewählt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 3,16 auf Frankfurt (25. März 2026, 10:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +7,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +81,09 %. Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 105,89 Mio..

Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) , Redwood oderdas Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für einePräsentation bei der Fachkonferenz BIO-Europe Spring 2026 ausgewählt wurde. DieEinladung erfolgte nach einem strengen Auswahlverfahren für dasUnternehmenspräsentationsprogramm der Veranstaltung, die in Lissabon (Portugal)stattfinden wird. Die Konferenz soll einen breiten Querschnitt vonFührungskräften führender Biotechnologieunternehmen, Geschäftsentwicklungsteamsgroßer und mittelständischer Pharmaunternehmen, Investoren sowie andere wichtigeBranchenexperten zusammenbringen und damit ein wichtiges Forum fürZusammenarbeit, strategischen Dialog und die Sondierung neuerGeschäftsmöglichkeiten bieten.Die Präsentation von Redwood wird bei der Konferenz von Chief Executive OfficerLouis Dron am Mittwoch, den 25. März 2026, von 9:50 Uhr bis 10:00 Uhr GMT (2:50Uhr bis 3:00 Uhr PT) im Rahmen des Unternehmenspräsentationsprogramms gehalten.https://ots.de/DnaGViBei der Präsentation geht es vor allem um "Reactosphere", Redwoods KI-gestütztePlattform für die chemische Synthese. Sie soll die Forschung und Herstellungkleinmolekularer Chemikalien sowie andere Anwendungen mit hoher Tragweiteunterstützen, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und präzise Umsetzung vonentscheidender Bedeutung sind. Reactosphere wurde für die automatisierteEvaluierung von Synthesewegen und chemischen Entscheidungen in der Frühphaseentwickelt. Dabei werden mehrere Synthesewege aufgezeigt und miteinanderverglichen, während auch praktische Einschränkungen wie Materialverfügbarkeit,Zuverlässigkeit der Lieferkette, Verfahrenssicherheit und Kompatibilität mitLabor- und Anlagenausrüstung Berücksichtigung finden. Durch die Verknüpfungprädiktiver chemischer Analysen mit realen betrieblichen Faktoren möchte RedwoodUnternehmen dabei unterstützen, bereits in einer frühen Phase ihresEntwicklungszyklus fundiertere Entscheidungen zu treffen, um so vermeidbareRisiken so gering wie möglich zu halten und die Projektumsetzung in Forschung,Produktion und unternehmenskritischen Bereichen zu optimieren."Reactospheres" Kernkompetenzen sind für branchenübergreifende Anwendungenkonzipiert, bei denen chemische Analysen, Sicherheit und operativeZuverlässigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Neben der pharmazeutischenForschung und Herstellung bietet die Plattform auch Anwendungsmöglichkeiten inder öffentlichen Sicherheit und in bestimmten verteidigungsrelevanten Bereichen,wie etwa bei der Bewertung chemischer Gefahren, der Analyse der Lieferkette fürVorläufersubstanzen sowie andere Arbeitsabläufe, bei denen KI-generierte