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    Redwood AI Corp. für Präsentation bei der "BIO-Europe Spring 2026", Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im Biotech-Sektor, ausgewählt

    Redwood AI Corp. für Präsentation bei der "BIO-Europe Spring 2026", Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im Biotech-Sektor, ausgewählt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) , Redwood oder
    das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für eine
    Präsentation bei der Fachkonferenz BIO-Europe Spring 2026 ausgewählt wurde. Die
    Einladung erfolgte nach einem strengen Auswahlverfahren für das
    Unternehmenspräsentationsprogramm der Veranstaltung, die in Lissabon (Portugal)
    stattfinden wird. Die Konferenz soll einen breiten Querschnitt von
    Führungskräften führender Biotechnologieunternehmen, Geschäftsentwicklungsteams
    großer und mittelständischer Pharmaunternehmen, Investoren sowie andere wichtige
    Branchenexperten zusammenbringen und damit ein wichtiges Forum für
    Zusammenarbeit, strategischen Dialog und die Sondierung neuer
    Geschäftsmöglichkeiten bieten.

    Die Präsentation von Redwood wird bei der Konferenz von Chief Executive Officer
    Louis Dron am Mittwoch, den 25. März 2026, von 9:50 Uhr bis 10:00 Uhr GMT (2:50
    Uhr bis 3:00 Uhr PT) im Rahmen des Unternehmenspräsentationsprogramms gehalten.
    https://ots.de/DnaGVi

    Bei der Präsentation geht es vor allem um "Reactosphere", Redwoods KI-gestützte
    Plattform für die chemische Synthese. Sie soll die Forschung und Herstellung
    kleinmolekularer Chemikalien sowie andere Anwendungen mit hoher Tragweite
    unterstützen, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und präzise Umsetzung von
    entscheidender Bedeutung sind. Reactosphere wurde für die automatisierte
    Evaluierung von Synthesewegen und chemischen Entscheidungen in der Frühphase
    entwickelt. Dabei werden mehrere Synthesewege aufgezeigt und miteinander
    verglichen, während auch praktische Einschränkungen wie Materialverfügbarkeit,
    Zuverlässigkeit der Lieferkette, Verfahrenssicherheit und Kompatibilität mit
    Labor- und Anlagenausrüstung Berücksichtigung finden. Durch die Verknüpfung
    prädiktiver chemischer Analysen mit realen betrieblichen Faktoren möchte Redwood
    Unternehmen dabei unterstützen, bereits in einer frühen Phase ihres
    Entwicklungszyklus fundiertere Entscheidungen zu treffen, um so vermeidbare
    Risiken so gering wie möglich zu halten und die Projektumsetzung in Forschung,
    Produktion und unternehmenskritischen Bereichen zu optimieren.

    "Reactospheres" Kernkompetenzen sind für branchenübergreifende Anwendungen
    konzipiert, bei denen chemische Analysen, Sicherheit und operative
    Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Neben der pharmazeutischen
    Forschung und Herstellung bietet die Plattform auch Anwendungsmöglichkeiten in
    der öffentlichen Sicherheit und in bestimmten verteidigungsrelevanten Bereichen,
    wie etwa bei der Bewertung chemischer Gefahren, der Analyse der Lieferkette für
    Vorläufersubstanzen sowie andere Arbeitsabläufe, bei denen KI-generierte
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie

    Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 3,16 auf Frankfurt (25. März 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +7,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +81,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 105,89 Mio..

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    Redwood AI Corp. für Präsentation bei der "BIO-Europe Spring 2026", Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im Biotech-Sektor, ausgewählt Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) , Redwood oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für eine Präsentation bei der Fachkonferenz BIO-Europe Spring 2026 ausgewählt wurde. Die Einladung erfolgte nach einem …
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