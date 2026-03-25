Redwood AI Corp. für Präsentation bei der "BIO-Europe Spring 2026", Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im Biotech-Sektor, ausgewählt
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Lüdenscheid (ots) - Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) , Redwood oder
das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für eine
Präsentation bei der Fachkonferenz BIO-Europe Spring 2026 ausgewählt wurde. Die
Einladung erfolgte nach einem strengen Auswahlverfahren für das
Unternehmenspräsentationsprogramm der Veranstaltung, die in Lissabon (Portugal)
stattfinden wird. Die Konferenz soll einen breiten Querschnitt von
Führungskräften führender Biotechnologieunternehmen, Geschäftsentwicklungsteams
großer und mittelständischer Pharmaunternehmen, Investoren sowie andere wichtige
Branchenexperten zusammenbringen und damit ein wichtiges Forum für
Zusammenarbeit, strategischen Dialog und die Sondierung neuer
Geschäftsmöglichkeiten bieten.
Die Präsentation von Redwood wird bei der Konferenz von Chief Executive Officer
Louis Dron am Mittwoch, den 25. März 2026, von 9:50 Uhr bis 10:00 Uhr GMT (2:50
Uhr bis 3:00 Uhr PT) im Rahmen des Unternehmenspräsentationsprogramms gehalten.
https://ots.de/DnaGVi
Bei der Präsentation geht es vor allem um "Reactosphere", Redwoods KI-gestützte
Plattform für die chemische Synthese. Sie soll die Forschung und Herstellung
kleinmolekularer Chemikalien sowie andere Anwendungen mit hoher Tragweite
unterstützen, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und präzise Umsetzung von
entscheidender Bedeutung sind. Reactosphere wurde für die automatisierte
Evaluierung von Synthesewegen und chemischen Entscheidungen in der Frühphase
entwickelt. Dabei werden mehrere Synthesewege aufgezeigt und miteinander
verglichen, während auch praktische Einschränkungen wie Materialverfügbarkeit,
Zuverlässigkeit der Lieferkette, Verfahrenssicherheit und Kompatibilität mit
Labor- und Anlagenausrüstung Berücksichtigung finden. Durch die Verknüpfung
prädiktiver chemischer Analysen mit realen betrieblichen Faktoren möchte Redwood
Unternehmen dabei unterstützen, bereits in einer frühen Phase ihres
Entwicklungszyklus fundiertere Entscheidungen zu treffen, um so vermeidbare
Risiken so gering wie möglich zu halten und die Projektumsetzung in Forschung,
Produktion und unternehmenskritischen Bereichen zu optimieren.
"Reactospheres" Kernkompetenzen sind für branchenübergreifende Anwendungen
konzipiert, bei denen chemische Analysen, Sicherheit und operative
Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Neben der pharmazeutischen
Forschung und Herstellung bietet die Plattform auch Anwendungsmöglichkeiten in
der öffentlichen Sicherheit und in bestimmten verteidigungsrelevanten Bereichen,
wie etwa bei der Bewertung chemischer Gefahren, der Analyse der Lieferkette für
Vorläufersubstanzen sowie andere Arbeitsabläufe, bei denen KI-generierte
das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für eine
Präsentation bei der Fachkonferenz BIO-Europe Spring 2026 ausgewählt wurde. Die
Einladung erfolgte nach einem strengen Auswahlverfahren für das
Unternehmenspräsentationsprogramm der Veranstaltung, die in Lissabon (Portugal)
stattfinden wird. Die Konferenz soll einen breiten Querschnitt von
Führungskräften führender Biotechnologieunternehmen, Geschäftsentwicklungsteams
großer und mittelständischer Pharmaunternehmen, Investoren sowie andere wichtige
Branchenexperten zusammenbringen und damit ein wichtiges Forum für
Zusammenarbeit, strategischen Dialog und die Sondierung neuer
Geschäftsmöglichkeiten bieten.
Die Präsentation von Redwood wird bei der Konferenz von Chief Executive Officer
Louis Dron am Mittwoch, den 25. März 2026, von 9:50 Uhr bis 10:00 Uhr GMT (2:50
Uhr bis 3:00 Uhr PT) im Rahmen des Unternehmenspräsentationsprogramms gehalten.
https://ots.de/DnaGVi
Bei der Präsentation geht es vor allem um "Reactosphere", Redwoods KI-gestützte
Plattform für die chemische Synthese. Sie soll die Forschung und Herstellung
kleinmolekularer Chemikalien sowie andere Anwendungen mit hoher Tragweite
unterstützen, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und präzise Umsetzung von
entscheidender Bedeutung sind. Reactosphere wurde für die automatisierte
Evaluierung von Synthesewegen und chemischen Entscheidungen in der Frühphase
entwickelt. Dabei werden mehrere Synthesewege aufgezeigt und miteinander
verglichen, während auch praktische Einschränkungen wie Materialverfügbarkeit,
Zuverlässigkeit der Lieferkette, Verfahrenssicherheit und Kompatibilität mit
Labor- und Anlagenausrüstung Berücksichtigung finden. Durch die Verknüpfung
prädiktiver chemischer Analysen mit realen betrieblichen Faktoren möchte Redwood
Unternehmen dabei unterstützen, bereits in einer frühen Phase ihres
Entwicklungszyklus fundiertere Entscheidungen zu treffen, um so vermeidbare
Risiken so gering wie möglich zu halten und die Projektumsetzung in Forschung,
Produktion und unternehmenskritischen Bereichen zu optimieren.
"Reactospheres" Kernkompetenzen sind für branchenübergreifende Anwendungen
konzipiert, bei denen chemische Analysen, Sicherheit und operative
Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Neben der pharmazeutischen
Forschung und Herstellung bietet die Plattform auch Anwendungsmöglichkeiten in
der öffentlichen Sicherheit und in bestimmten verteidigungsrelevanten Bereichen,
wie etwa bei der Bewertung chemischer Gefahren, der Analyse der Lieferkette für
Vorläufersubstanzen sowie andere Arbeitsabläufe, bei denen KI-generierte
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redwood AI Aktie
Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 3,16 auf Frankfurt (25. März 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redwood AI Aktie um +7,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +81,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Redwood AI bezifferte sich zuletzt auf 105,89 Mio..
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