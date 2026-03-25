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    Boehringer Ingelheim steigert Umsatz und entwickelt neue Medikamente

    Für Sie zusammengefasst
    • Boehringer steigerte 2025 Umsatz auf 27,8 Mrd
    • Neue Medikamente gegen Lungenkrebs und Lungenfibrose
    • Wachstum durch Nieren-, Diabetes- und Tiermedikamente
    Boehringer Ingelheim steigert Umsatz und entwickelt neue Medikamente
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    INGELHEIM (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat mit seinen Medikamenten für Menschen und Tiere im Jahr 2025 mehr Umsatz gemacht. Zwei neue Arzneimittel wurden auf den Markt gebracht: eines gegen Lungenkrebs in den USA und eines gegen Lungenfibrose in den USA und China, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

    Die Erlöse gingen nach Firmenangaben währungsbereinigt um 7,3 Prozent auf 27,8 Milliarden Euro nach oben. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhten sich von 6,2 Milliarden auf 6,4 Milliarden Euro. Zum Gewinn machte Boehringer Ingelheim keine Angaben.

    Bei den Pharmaprodukten für Menschen habe vor allem das Geschäft mit Medikamenten zur Behandlung von Nierenerkrankungen, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz für Umsatzzuwachs gesorgt.

    Im Bereich der Tiergesundheit waren Medikamente zur Behandlung und Vorbeugung von Parasitenbefall der Wachstumstreiber. Das Unternehmen arbeite auch eng mit Landwirten, Tierärzten und Behörden zusammen, um meldepflichtige Tierseuchen wie Vogelgrippe, Maul- und Klauenseuche sowie das Blauzungenvirus zu bekämpfen./glb/DP/stw






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