zehn Bohrlöcher umfassendes Due-Diligence-Programm auf Patos in Gange, um drittes Übernahmeprojekt mit ionischem Ton zu überprüfen

Edmonton, Alberta – 25. März 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) („Canamera“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass im Seltenerdmetallprojekt Patos („Patos“ oder das „Projekt“), im Gemeindegebiet Presidente Olegário im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, ein aus 10 Löchern bestehendes Schneckenbohrprogramm über insgesamt etwa 100 Bohrmeter eingeleitet wurde. Die Bohrungen werden im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, um die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen einer in Ionenadsorptionston gebundenen Seltenerdmetallmineralisierung (REE) auf dem Projektgelände zu bewerten, bevor eine finale Optionsvereinbarung für die Konzession abgeschlossen wird (siehe Pressemitteilung vom 26. Februar 2026). Das Programm sollte rund zwei Wochen nach dem Bohrstart abgeschlossen sein. Anschließend werden die Proben einem zertifizierten Labor zur Analyse übergeben.

Das Programm im Projekt Patos ist Teil von Canameras Strategie, ergänzend zu den laufenden Explorationsaktivitäten des Unternehmens in den Projekten Turvolândia und São Sepé noch ein drittes vielversprechendes REE-Projekt in ionischem Ton in Brasilien zu evaluieren.

Das Projektgelände ist von der Formation Patos unterlagert, die zur Mata da Corda-Gruppe gehört und auch deren Schichtungsstrukturen aufweist. Diese Strukturen werden von zahlreichen Betreibern, die in der Region Minas Gerais aktiv sind, auf der Suche nach Seltenerdmetallvorkommen in ionischem Ton exploriert. Mit dem Schneckenbohrprogramm soll das Regolithprofil im gesamten Konzessionsgebiet charakterisiert und das Potenzial für eine Anreicherung von Seltenen Erden innerhalb des lateritischen Verwitterungshorizonts, der sich über dem magmatischen Grundgebirge ausgebildet hat, bewertet werden. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt und Prüfung veröffentlicht und fließen in die Entscheidung des Unternehmens hinsichtlich der Ausübung der Option für das Projekt Patos ein.

„Die Bohrungen im Projekt Patos sind ein wichtiger nächster Schritt in unserer Strategie, uns in Brasilien eine diversifizierte Plattform für aussichtsreiche Seltenerdmetallvorkommen in ionischem Ton aufzubauen“, erklärt Brad Brodeur, CEO von Canamera Energy Metals Corp. „Die geologischen Gegebenheiten im Projekt Patos – wo sich über dem magmatischen Grundgebirge innerhalb der Mata da Corda-Gruppe durch Verwitterungsprozesse eine Lateritschicht gebildet hat – stimmen mit dem Profil überein, das die Mineralisierung im Projekt Turvolândia beherbergt, wo wir mit unserem Bohrprogramm vielversprechende Ergebnisse erzielen konnten. Die mit Bohrungen verbundene Übernahmestruktur in diesem Projekt bietet uns die Möglichkeit, vor Ort eine gründliche Due-Diligence-Prüfung zu geringen Kosten durchzuführen, bevor wir uns zu einer vollen Option verpflichten. Dadurch können wir das Übernahmerisiko deutlich senken und gleichzeitig den Aufbau unserer brasilianischen REE-Plattform vorantreiben.“