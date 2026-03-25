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    Was UPS dort wirklich vorhat

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    UPS positioniert sich neu: Dieser Taiwan-Schritt hat es in sich

    Der neue Taiwan-Hub von UPS ist eine klare Wette auf Halbleiter und KI. Genau das könnte für den Konzern jetzt zum entscheidenden Hebel werden.

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    Was UPS dort wirklich vorhat - UPS positioniert sich neu: Dieser Taiwan-Schritt hat es in sich
    Foto: Michael Kappeler/dpa

    UPS hat am Mittwoch in Taiwan ein neues Logistikzentrum im Wert von 100 Millionen US-Dollar eröffnet. Taiwan ist die Heimat von TSMC, dem weltweit führenden Auftragsfertiger von Chips und dominanten Lieferanten der fortschrittlichen Halbleiter, die den Boom der KI-Technologien antreiben. Wie UPS mitteilte, wird der Standort auch von Applied Materials, dem größten US-amerikanischen Hersteller von Halbleiteranlagen, als asiatisches Vertriebszentrum genutzt. 

    Lauren Zhao, Präsidentin von UPS Asia Pacific Supply Chain Solutions and Freight Forwarding, Reportern in der neuen Einrichtung, sagte dazu: "Etwa 80 Prozent der Fracht besteht aus Hightech-Artikeln. Es ist allgemein bekannt, dass Taiwans Halbleiterindustrie die fortschrittlichste der Welt ist, und auch bei den Herstellungsprozessen im Zusammenhang mit der Halbleiterindustrie ist Taiwan weltweit führend."

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    UPS baut mit dem neuen Logistikzentrum in Taiwan gezielt seine Position in den globalen Lieferketten für Halbleiter und KI-Technologie aus. Der Schritt unterstreicht die strategische Neuausrichtung des US-Logistikkonzerns hin zu margenstärkeren Hightech- und Industriekunden, während das traditionelle Paketgeschäft nur moderat wächst. Mit Investitionen in automatisierte Hubs und einer verstärkten Präsenz in Asien reagiert UPS auf die steigende Bedeutung der Chipindustrie und die Verlagerung von Produktionsketten. Für Anleger signalisiert der Ausbau, dass UPS verstärkt auf strukturelle Wachstumsfelder setzt, um Profitabilität und Cashflow langfristig zu stabilisieren.

    Die Aktie von UPS ist am Mittwoch (11:40 Uhr, MEZ) 0,12 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 85,31 Euro.

    Die Aktie von TSMC ist am Mittwoch (11:40 Uhr, MEZ) 0,33 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 300 Euro.

    Die Aktie von Applied Materials ist am Mittwoch (11:40 Uhr, MEZ) 0,14 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 328 Euro.  

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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