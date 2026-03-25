Kaufsignal trotz Iran-Risiko: Was jetzt für Anleger wichtig ist

Selten klares Kaufsignal trotz Iran-Risiko

Das Sentiment sendet aktuell ein selten klares Kaufsignal. Für mich ist dabei entscheidend, dass nicht nur Angst und Panik extrem ausgeprägt sind, sondern inzwischen auch die Zuversicht einbricht. Genau diese Kombination spricht aus Sicht der Sentiment-Theorie häufig für eine Bodenbildung.

Trotzdem ist das kein risikofreies Signal. Der Iran-Konflikt bleibt der Unsicherheitsfaktor, der die aktuelle Erholung bestätigen oder wieder kippen kann. Gerade deshalb schaue ich aktuell weniger auf einzelne Schlagzeilen als auf die Frage, ob sich aus der Hoffnung auf Entspannung eine belastbare Stabilisierung entwickelt.

Video zur aktuellen Marktlage

Ich habe die aktuelle Lage deshalb nicht nur im Text, sondern auch in einem Videocall eingeordnet.

Video direkt im Beitrag:





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https://www.youtube.com/live/4wFOMBQ0PHU

Warum das Sentiment jetzt relevant ist

Historisch ist die Lage auffällig. Vergleichbar schlechte Stimmungswerte gab es in den vergangenen 20 Jahren nur rund 30 Mal. In den sechs Monaten danach entwickelte sich der DAX im Durchschnitt deutlich positiv. Das ist keine Garantie, aber ein ernstzunehmender Hinweis darauf, dass wir uns nicht mehr in einer normalen Marktphase bewegen.

Zusätzlich spricht auch die Dauer der schlechten Stimmung für eine reife Phase der Bodenbildung. Wenn Angst und Unsicherheit nicht nur kurzfristig hochschießen, sondern über Wochen hinweg auf Extremniveau bleiben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der emotionale Verkaufsdruck seinen Höhepunkt bereits überschritten hat.

Was das für Privatanleger bedeutet

Für Privatanleger heißt das aus meiner Sicht: kein blindes All-in, aber auch kein reflexhaftes Weglaufen. Wer langfristig denkt, sollte solche Phasen besonders aufmerksam beobachten. Gerade in Zeiten extremer Unsicherheit entstehen oft die interessantesten Einstiegsfenster.

Wer kurzfristiger agiert, muss die politische Nachrichtenlage enger verfolgen, weil ein starkes Sentiment-Signal von geopolitischen Entwicklungen jederzeit wieder überlagert werden kann.

Welche Aktien jetzt besonders im Fokus stehen

Im Videocall gehe ich zusätzlich auf die aktuelle Marktreaktion, die geopolitischen Risiken und das nun entscheidende Zeitfenster ein. Außerdem spreche ich dort über Aktien, die in diesem Umfeld besonders interessant oder besonders vorsichtig zu betrachten sind. Dazu gehören Siemens Energy, Enbridge, Nvidia, K+S und Gerresheimer.

Entscheidend bleibt die geopolitische Lage

Die eigentliche Botschaft lautet deshalb: Das Kaufsignal ist da. Aber ob daraus eine tragfähige Erholung wird, entscheidet sich nicht allein am Sentiment, sondern daran, ob die geopolitische Lage beherrschbar bleibt.