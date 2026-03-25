    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnbridge AktievorwärtsNachrichten zu Enbridge

    Analyse inkl. Video

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaufsignal trotz Iran-Risiko: Was jetzt für Anleger wichtig ist

    Ein selten klares Kaufsignal trifft auf geopolitische Unsicherheit: Warum das Sentiment trotz Iran-Risiko jetzt für Privatanleger besonders relevant ist, zeigt Stephan Heibel im Beitrag und im eingebundenen Videocall.

    Für Sie zusammengefasst
    • Seltenes Kaufsignal trotz Iran-Risiko als Boden
    • Privatanleger sollten vorsichtig und langfristig denken
    • Geopolitik entscheidet über tragfähige Markterholung

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    165,86€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    187,88€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Selten klares Kaufsignal trotz Iran-Risiko

    Das Sentiment sendet aktuell ein selten klares Kaufsignal. Für mich ist dabei entscheidend, dass nicht nur Angst und Panik extrem ausgeprägt sind, sondern inzwischen auch die Zuversicht einbricht. Genau diese Kombination spricht aus Sicht der Sentiment-Theorie häufig für eine Bodenbildung.

    Trotzdem ist das kein risikofreies Signal. Der Iran-Konflikt bleibt der Unsicherheitsfaktor, der die aktuelle Erholung bestätigen oder wieder kippen kann. Gerade deshalb schaue ich aktuell weniger auf einzelne Schlagzeilen als auf die Frage, ob sich aus der Hoffnung auf Entspannung eine belastbare Stabilisierung entwickelt.

    Video zur aktuellen Marktlage

    Ich habe die aktuelle Lage deshalb nicht nur im Text, sondern auch in einem Videocall eingeordnet.

    Video direkt im Beitrag:


    Direkt bei YouTube ansehen:
    https://www.youtube.com/live/4wFOMBQ0PHU

    Warum das Sentiment jetzt relevant ist

    Historisch ist die Lage auffällig. Vergleichbar schlechte Stimmungswerte gab es in den vergangenen 20 Jahren nur rund 30 Mal. In den sechs Monaten danach entwickelte sich der DAX im Durchschnitt deutlich positiv. Das ist keine Garantie, aber ein ernstzunehmender Hinweis darauf, dass wir uns nicht mehr in einer normalen Marktphase bewegen.

    Zusätzlich spricht auch die Dauer der schlechten Stimmung für eine reife Phase der Bodenbildung. Wenn Angst und Unsicherheit nicht nur kurzfristig hochschießen, sondern über Wochen hinweg auf Extremniveau bleiben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der emotionale Verkaufsdruck seinen Höhepunkt bereits überschritten hat.

    Was das für Privatanleger bedeutet

    Für Privatanleger heißt das aus meiner Sicht: kein blindes All-in, aber auch kein reflexhaftes Weglaufen. Wer langfristig denkt, sollte solche Phasen besonders aufmerksam beobachten. Gerade in Zeiten extremer Unsicherheit entstehen oft die interessantesten Einstiegsfenster.

    Wer kurzfristiger agiert, muss die politische Nachrichtenlage enger verfolgen, weil ein starkes Sentiment-Signal von geopolitischen Entwicklungen jederzeit wieder überlagert werden kann.

    Welche Aktien jetzt besonders im Fokus stehen

    Im Videocall gehe ich zusätzlich auf die aktuelle Marktreaktion, die geopolitischen Risiken und das nun entscheidende Zeitfenster ein. Außerdem spreche ich dort über Aktien, die in diesem Umfeld besonders interessant oder besonders vorsichtig zu betrachten sind. Dazu gehören Siemens Energy, Enbridge, Nvidia, K+S und Gerresheimer.

    Entscheidend bleibt die geopolitische Lage

    Die eigentliche Botschaft lautet deshalb: Das Kaufsignal ist da. Aber ob daraus eine tragfähige Erholung wird, entscheidet sich nicht allein am Sentiment, sondern daran, ob die geopolitische Lage beherrschbar bleibt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Stephan Heibel
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Stephan Heibel
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Analyse inkl. Video Kaufsignal trotz Iran-Risiko: Was jetzt für Anleger wichtig ist Ein selten klares Kaufsignal trifft auf geopolitische Unsicherheit: Warum das Sentiment trotz Iran-Risiko jetzt für Privatanleger besonders relevant ist, zeigt Stephan Heibel im Beitrag und im eingebundenen Videocall.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     