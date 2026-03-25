Proteste in der Hauptstadt
Rheinmetall: Palästina-Aktivisten besetzen Fabrikgebäude in Berlin
Propalästinensische Aktivisten haben ein Gebäude der Rüstungsfirma Rheinmetall in Berlin besetzt. Die Proteste haben bislang keine Auswirkungen auf den Aktienkurs des Unternehmens.
- Propalästinensische Aktivisten besetzen Werk in Berlin
- Dachbetretung und großflächig mit roter Farbe besprüht
- Proteste ohne Auswirkungen auf Kurs, Aktie 1.478 Euro
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Propalästinensische Aktivisten haben am Mittwochvormittag ein Gebäude des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin besetzt. Laut einem Bericht des rbb hatten mehrere Personen in den frühen Morgenstunden das Dach des Rheinmetall-Werks in Berlin-Gesundbrunnen unbefugt betreten. Außerdem sei das Gebäude großflächig mit roter Farbe bespritzt worden.
Auf einem ausgebreiteten Plakat war zu lesen: "Genozid in Palästina mit deutschen Waffen. Nicht mit uns! Leistet Widerstand!"
Tatsächlich wurden in dem Berliner Werk bislang Autoteile gefertigt. Erst künftig soll dort auch Artilleriemunition produziert werden.
Laut der Bild sollen Spezialkräfte inzwischen eine Räumung des besetzten Werk-Daches vorbereiten.
Die Anti-Rheinmetall-Proteste in der Bundeshauptstadt haben bislang keine Auswirkungen auf den Aktienkurs. An der Börse Frankfurt steht die Rheinmetall-Aktie am Mittwochvormittag leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 1.478 Euro (Stand: 11:35 Uhr).
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion