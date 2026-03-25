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    Altlasten der Hypo Real Estate

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    Bad Bank FMS steigert Gewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • FMS erzielt Nettogewinn von 40 Millionen Euro
    • Portfolio schrumpft auf 36,6 Milliarden Euro
    • Belegschaft 276 Mitarbeitende, Kürzung bis 2027
    Altlasten der Hypo Real Estate - Bad Bank FMS steigert Gewinn
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Bad Bank produziert eine gute Nachricht: Die Aufräumung der Altlasten der Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) läuft entgegen der ursprünglichen Befürchtungen weiter profitabel, auch wenn die Gewinne nicht hoch sind. Im vergangenen Jahr hat die bundeseigene FMS Wertmanagement einen Nettogewinn von 40 Millionen Euro erzielt, 23 Millionen mehr als im Vorjahr. Das teilte das Staatsunternehmen in München mit.

    Erfolgreiche Schrumpfung

    Die Münchner Immobilienbank HRE war der größte Problemfall der Finanzkrise in Deutschland. Der Bund hatte das Unternehmen 2009 verstaatlicht, um noch größere Schäden zu verhindern. Den gesunden Teil des Portfolios übernahm die neu gegründete Deutsche Pfandbriefbank , die damals unverkäuflichen und ausfallgefährdeten Papiere die FMS.

    Im vergangenen Jahr schrumpfte die Bad Bank wie vorgesehen: Das Portfolio ehemaliger HRE-Papiere wurde um weitere gut vier Milliarden auf nunmehr 36,6 Milliarden Euro verkleinert. Insgesamt sind laut FMS nun gut 80 Prozent der früheren HRE-Bestände verwertet, teils durch Verkäufe, teils weil die Papiere das Ende ihrer Laufzeit erreichten. Vorstandssprecher Christoph Müller und Finanzchefin Carola Falkner erwarten auch für dieses Jahr ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis.

    FMS darf kein Neugeschäft machen

    Die FMS hatte 2010 HRE-Altlasten im Wert von knapp 176 Milliarden Euro übernommen, der Bund hatte von Anfang an mit Verlusten gerechnet. Im vergangenen Jahrzehnt hatte FMS bei der Abwicklung jedoch zeitweise Jahresgewinne in dreistelliger Millionenhöhe erzielt. Diese Zeiten sind vorbei, doch arbeitet die FMS nach wie vor profitabel. Anders als eine normale Bank darf die FMS kein Neugeschäft machen, so dass das Unternehmen von Jahr zu Jahr kleiner wird.

    Belegschaft wird stark verkleinert

    Dementsprechend schrumpft auch die Belegschaft, Ende vergangenen Jahres waren noch 276 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der FMS Wertmanagement und ihrer Servicegesellschaft beschäftigt. Das waren nur noch halb so viele wie im Jahr 2014, als der Höchststand der Mitarbeiterzahl erreicht wurde, und bis Ende 2027 soll die Belegschaft noch einmal um vierzig Prozent verkleinert werden.

    Die jetzt noch übrigen Papiere sind aber schwer verkäuflich, das Portfolio enthält laut FMS viele langlaufende Finanzierungen mit Fälligkeiten bis in die 2060er Jahre. Die meisten Risikopositionen sind demnach mit Derivaten abgesichert. Bei einem vorzeitigen Verkauf der Risikopositionen würde die Auflösung dieser Sicherungsgeschäfte hohe Verluste verursachen, heißt es in dem Bericht./cho/DP/stw

    Deutsche Pfandbriefbank

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    ISIN:DE0008019001WKN:801900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,82 % und einem Kurs von 2,96 auf Tradegate (25. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um +12,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 394,28 Mio..

    Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +2,32 %/+138,74 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Pfandbriefbank: Anleger diskutieren das Madrid‑Hub als Kostensenker, verschobene Ziele/Profitabilität bis 2028 nach US‑Exit, Kritik am Management, steigende Short‑Quote (von ~6,3% auf 8,8%), verstärkte Leerverkaufs‑ und Optionsaktivität, Risiko weiterer Kursrückgänge und großes Bewertungsgefälle Buchwert vs. Kurs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

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