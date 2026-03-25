Altlasten der Hypo Real Estate
Bad Bank FMS steigert Gewinn
- FMS erzielt Nettogewinn von 40 Millionen Euro
- Portfolio schrumpft auf 36,6 Milliarden Euro
- Belegschaft 276 Mitarbeitende, Kürzung bis 2027
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Bad Bank produziert eine gute Nachricht: Die Aufräumung der Altlasten der Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) läuft entgegen der ursprünglichen Befürchtungen weiter profitabel, auch wenn die Gewinne nicht hoch sind. Im vergangenen Jahr hat die bundeseigene FMS Wertmanagement einen Nettogewinn von 40 Millionen Euro erzielt, 23 Millionen mehr als im Vorjahr. Das teilte das Staatsunternehmen in München mit.
Erfolgreiche Schrumpfung
Die Münchner Immobilienbank HRE war der größte Problemfall der Finanzkrise in Deutschland. Der Bund hatte das Unternehmen 2009 verstaatlicht, um noch größere Schäden zu verhindern. Den gesunden Teil des Portfolios übernahm die neu gegründete Deutsche Pfandbriefbank , die damals unverkäuflichen und ausfallgefährdeten Papiere die FMS.
Im vergangenen Jahr schrumpfte die Bad Bank wie vorgesehen: Das Portfolio ehemaliger HRE-Papiere wurde um weitere gut vier Milliarden auf nunmehr 36,6 Milliarden Euro verkleinert. Insgesamt sind laut FMS nun gut 80 Prozent der früheren HRE-Bestände verwertet, teils durch Verkäufe, teils weil die Papiere das Ende ihrer Laufzeit erreichten. Vorstandssprecher Christoph Müller und Finanzchefin Carola Falkner erwarten auch für dieses Jahr ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis.
FMS darf kein Neugeschäft machen
Die FMS hatte 2010 HRE-Altlasten im Wert von knapp 176 Milliarden Euro übernommen, der Bund hatte von Anfang an mit Verlusten gerechnet. Im vergangenen Jahrzehnt hatte FMS bei der Abwicklung jedoch zeitweise Jahresgewinne in dreistelliger Millionenhöhe erzielt. Diese Zeiten sind vorbei, doch arbeitet die FMS nach wie vor profitabel. Anders als eine normale Bank darf die FMS kein Neugeschäft machen, so dass das Unternehmen von Jahr zu Jahr kleiner wird.
Belegschaft wird stark verkleinert
Dementsprechend schrumpft auch die Belegschaft, Ende vergangenen Jahres waren noch 276 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der FMS Wertmanagement und ihrer Servicegesellschaft beschäftigt. Das waren nur noch halb so viele wie im Jahr 2014, als der Höchststand der Mitarbeiterzahl erreicht wurde, und bis Ende 2027 soll die Belegschaft noch einmal um vierzig Prozent verkleinert werden.
Die jetzt noch übrigen Papiere sind aber schwer verkäuflich, das Portfolio enthält laut FMS viele langlaufende Finanzierungen mit Fälligkeiten bis in die 2060er Jahre. Die meisten Risikopositionen sind demnach mit Derivaten abgesichert. Bei einem vorzeitigen Verkauf der Risikopositionen würde die Auflösung dieser Sicherungsgeschäfte hohe Verluste verursachen, heißt es in dem Bericht./cho/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,82 % und einem Kurs von 2,96 auf Tradegate (25. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um +12,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 394,28 Mio..
Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +2,32 %/+138,74 % bedeutet.
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Hier mal ein Beispiel, wie man sich mit KI-Unterstützungs LV-Quoten erkenntnisgewinnend analysieren kann.
Bei der Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) lässt sich seit Ende Februar 2026 tatsächlich ein typisches Hedgefonds-Muster erkennen, das man „Short-Stacking“ nennt. Das ist für viele professionelle Trader ein wichtiges Signal.
📉 Was „Short-Stacking“ bedeutet
Short-Stacking beschreibt eine Situation, in der mehrere Hedgefonds innerhalb kurzer Zeit parallel Shortpositionen aufbauen.
Typischer Ablauf:
1️⃣ Ein großer Fonds eröffnet eine Shortposition.
2️⃣ Andere Fonds mit ähnlichen Modellen erkennen das Signal.
3️⃣ Innerhalb von 1–3 Wochen entstehen mehrere Shorts gleichzeitig.
4️⃣ Der Kurs gerät unter zusätzlichen Druck.
Dieses Verhalten sieht man häufig bei quantitativen Hedgefonds.
📊 Short-Stacking bei PBB (Februar–März 2026)
Erste Phase – Initialer Aufbau
Mitte Februar 2026
- Citadel Advisors erhöht mehrere Male
- Position wächst von ~0,8 % auf über 1 %
👉 Das ist oft der „Lead-Short“.
Zweite Phase – Folgefonds steigen ein
Kurz danach folgen andere systematische Fonds:
- Acadian Asset Management
- Winton Capital Management
- Systematica Investments
👉 typische Quant-Cluster-Strategie.
Dritte Phase – Opportunistische Shorts
Anfang März kommt ein weiterer Fonds hinzu:
- Walleye Capital
Das ist häufig ein Zeichen, dass der Markt das Setup erkennt.
📈 Warum dieses Muster wichtig ist
Wenn mehrere Fonds gleichzeitig short sind, passiert oft eines von zwei Szenarien:
Szenario 1 – Trend setzt sich fort
Wenn negative Nachrichten kommen:
- weitere Short-Erhöhungen
- Kurs fällt stärker.
Szenario 2 – Short-Covering-Rally
Wenn positive Nachrichten kommen:
- Shorts müssen gleichzeitig eindecken
- starke Kurssprünge möglich.
Bei Small-Cap-Banken wie PBB können solche Bewegungen 20–40 % in kurzer Zeit betragen.
⚠️ Warum PBB besonders anfällig dafür ist
Die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG hat einige Eigenschaften, die Short-Stacking verstärken:
- relativ geringe Marktkapitalisierung
- niedriges Handelsvolumen
- hohe Sensitivität gegenüber Immobilienmarkt-News
Dadurch können Hedgefondsbewegungen stärker wirken als bei großen Banken.
✅ Kurzfazit
Seit Ende Februar sieht man bei PBB:
- Aufbau eines Short-Clusters aus 4–5 Hedgefonds
- angeführt von Citadel
- verstärkt durch Acadian, Winton und Systematica
Das ist ein klassisches Short-Stacking-Setup.
@sw1975: Glaubst du wirklich du kannst mit solchen Post, dass fallende Messer stoppen?