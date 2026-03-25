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    AKTIE IM FOKUS

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    Aixtron erstmals seit gut zwei Jahren über 35 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron erreicht erstmals seit zwei Jahren 35 Euro
    • Kursanstieg zeitweise 5,6 Prozent auf 35,50 Euro
    • Nachfrage nach Indiumphosphid-Lasern übersteigt Angebot
    AKTIE IM FOKUS - Aixtron erstmals seit gut zwei Jahren über 35 Euro
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron haben am Mittwoch erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder die Marke von 35 Euro hinter sich gelassen. Am Vormittag belief sich der Kursanstieg zuletzt auf 5,6 Prozent auf 35,50 Euro. In den vergangenen beiden Wochen hatte sich die runde Marke von 35 Euro als hartnäckiger Widerstand erwiesen.

    Im noch recht jungen Börsenjahr hat sich der Aixtron-Kurs mehr als verdoppelt. Damit ist die Aktie der größte Gewinner unter den deutschen Standardwerten. Der europäische Technologiesektor liegt seit Jahresbeginn hingegen leicht im Minus.

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    Diese Stärke könne sich durchaus noch fortsetzen, schrieb Analyst Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan. Mit Blick auf die Optoelektronik gebe es auf den Endabnehmermärkten keine Anzeichen einer Abschwächung. Große Kunden von Aixtron hätten jüngst auf einer Konferenz signalisiert, dass die Nachfrage im Segment Indiumphosphid-Laser weiterhin größer sei als das Angebot, und das trotz deutlicher Kapazitätsausweitungen. Bei diesen Bauteilen handelt es sich um leistungsstarke Halbleiterlaserdioden, die auf dem Material Indiumphosphid fußen./bek/ag/stw

    AIXTRON

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    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 35,40 auf Tradegate (25. März 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +5,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,04 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -21,35 %/+1,12 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen aktueller Branchennews (Samsung startet GaN-/SiC‑Foundry, ams‑OSRAM als Kunde) auf AIXTRONs Auftragspotenzial und Bewertung sowie um Kursentwicklung und technische Aspekte: deutliche Volatilität um 32–34 €, Stop‑Loss‑Fishing unter 32 €, Reaktionen auf Analysten‑Kurszieländerungen, Fondsumschichtungen (JP Morgan reduziert) und leicht erhöhte Shortquote (Walleye).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    AKTIE IM FOKUS Aixtron erstmals seit gut zwei Jahren über 35 Euro Die Aktien von Aixtron haben am Mittwoch erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder die Marke von 35 Euro hinter sich gelassen. Am Vormittag belief sich der Kursanstieg zuletzt auf 5,6 Prozent auf 35,50 Euro. In den vergangenen beiden Wochen hatte …
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