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    Deutsche Anleihen

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    Kursgewinne - Sinkende Ölpreise stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Bundesanleihen stiegen am Mittwoch
    • Gesunkene Ölpreise drückten auf Inflationserwartungen
    • US-Plan an Iran und EZB signalisiert Abwartestrategie
    Deutsche Anleihen - Kursgewinne - Sinkende Ölpreise stützen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Gesunkene Ölpreise stützten die Kurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,09 Prozent auf 125,78 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,97 Prozent.

    Die US-Regierung hat der Führung in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt der Führung in Teheran demnach große Zugeständnisse ab. Gleichzeitig ordnete die US-Regierung Medienberichten zufolge die Verlegung Tausender Soldaten einer Luftlandedivision in den Nahen Osten an. Die Ölpreise gerieten unter Druck, auch wenn der Iran die Darstellung der USA dementierte. Dies dämpfte die Inflationserwartungen etwas.

    Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat angesichts des Iran-Kriegs Handlungsbereitschaft signalisiert. Allerdings wolle die EZB die weitere Entwicklung zunächst abwarten, sagte sie in Frankfurt auf einer EZB-Konferenz. "Wir werden nicht handeln, bevor wir über ausreichende Informationen über das Ausmaß und die Dauer der Schockwelle sowie deren Ausbreitung verfügen."

    Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März wegen des Iran-Kriegs deutlich verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel jedoch im Rahmen der Erwartungen aus. Nach dem Stimmungsdämpfer gehen Ökonomen von einem vorläufigen Ende der konjunkturellen Erholung in Deutschland aus. Nach Einschätzung des Analysten Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg ist die Fortsetzung des verhaltenen Aufschwungs in der deutschen Industrie "erst einmal vom Tisch". Die Daten bewegten die Anleihen aber nicht./jsl/jkr/nas




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