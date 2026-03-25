Kursgewinne - Sinkende Ölpreise stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Gesunkene Ölpreise stützten die Kurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,09 Prozent auf 125,78 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,97 Prozent.

Die US-Regierung hat der Führung in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt der Führung in Teheran demnach große Zugeständnisse ab. Gleichzeitig ordnete die US-Regierung Medienberichten zufolge die Verlegung Tausender Soldaten einer Luftlandedivision in den Nahen Osten an. Die Ölpreise gerieten unter Druck, auch wenn der Iran die Darstellung der USA dementierte. Dies dämpfte die Inflationserwartungen etwas.