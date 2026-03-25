Tuya Smart bringt TuyaClaw auf den Markt - immer noch dieselbe „Kralle", aber sie erledigt tatsächlich Hausarbeit
NEW YORK, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, hat offiziell TuyaClaw vorgestellt, den KI-Agenten, der die digitale und die physische Welt miteinander verbindet. Aufbauend auf der OpenClaw-Architektur senkt es die Einführungshürden erheblich und kombiniert dabei die Funktionen eines „digitalen Mitarbeiters" und eines „Haushaltsmanagers", wodurch der Nutzen der KI von Bildschirmen auf reale Umgebungen ausgeweitet wird.
Der jüngste Aufstieg von OpenClaw signalisiert einen Wandel vom „KI-Chat" hin zu KI-Agenten, die Aufgaben ausführen, doch die breite Akzeptanz wird nach wie vor durch komplexe Bereitstellung, Modellintegration und die Einrichtung von Fähigkeiten eingeschränkt. Gleichzeitig sind die meisten KI-Agenten noch immer auf Bildschirme beschränkt – sie können zwar digitale Aufgaben wie das Verfassen von E-Mails oder die Buchung von Flügen bewältigen, sind jedoch nicht in der Lage, mit physischen Geräten zu interagieren, was eine kritische Lücke zwischen KI und der realen Welt hinterlässt.
TuyaClaw: KI-Agenten vom Bildschirm in den Alltag bringen
Während OpenClaw die autonome Aufgabenausführung in die Hände von Technikbegeisterten legte, macht TuyaClaw diese Fähigkeit für Mainstream-Nutzer zugänglich. Sie senkt die Einstiegshürde drastisch und verwandelt KI-Agenten von Nischenwerkzeugen in für jedermann zugängliche Lösungen.
- Geringere Bereitstellungshürden durch Einrichtung „innerhalb von Minuten"
Derzeit stellt die Bereitstellung von OpenClaw für die meisten Nutzer nach wie vor eine technische Herausforderung dar. Tuya bietet eine Ein-Klick-Installationslösung, die stundenlange komplexe Konfigurationen auf wenige Minuten verkürzt, sodass Nutzer TuyaClaw schnell installieren und nutzen können.
- Neu gestaltete Benutzererfahrung mit One-Stop-Services
TuyaClaw nutzt ein Abonnementmodell, das die Komplexität der Modellauswahl, API-Integration und plattformübergreifenden Abrechnung beseitigt. Mit einem einzigen Abonnement können Nutzer frei zwischen sieben führenden großen Modellen – darunter ChatGPT und Gemini – sowie Dutzenden von Modellvarianten wechseln. Zudem bietet es über 3.200 einsatzbereite Skills für Szenarien in den Bereichen Smart Home, Büroautomation und Datenrecherche.