Tuya Smart bringt TuyaClaw auf den Markt - immer noch dieselbe „Kralle", aber sie erledigt tatsächlich Hausarbeit

NEW YORK, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, hat offiziell TuyaClaw vorgestellt, den KI-Agenten, der die digitale und die physische Welt miteinander verbindet. Aufbauend auf der OpenClaw-Architektur senkt es die Einführungshürden erheblich und kombiniert dabei die Funktionen eines „digitalen Mitarbeiters" und eines „Haushaltsmanagers", wodurch der Nutzen der KI von Bildschirmen auf reale Umgebungen ausgeweitet wird.

Der jüngste Aufstieg von OpenClaw signalisiert einen Wandel vom „KI-Chat" hin zu KI-Agenten, die Aufgaben ausführen, doch die breite Akzeptanz wird nach wie vor durch komplexe Bereitstellung, Modellintegration und die Einrichtung von Fähigkeiten eingeschränkt. Gleichzeitig sind die meisten KI-Agenten noch immer auf Bildschirme beschränkt – sie können zwar digitale Aufgaben wie das Verfassen von E-Mails oder die Buchung von Flügen bewältigen, sind jedoch nicht in der Lage, mit physischen Geräten zu interagieren, was eine kritische Lücke zwischen KI und der realen Welt hinterlässt.